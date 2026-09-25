Un șofer din Italia are de plătit 1,3 milioane de euro după un accident. Cum s-a ajuns la suma uriașă

Un șofer din Italia are de plătit 1,3 milioane de euro după un accident. Cum s-a ajuns la suma uriașă
Un șofer are de achitat 1,3 milioane de euro în urma unui accident / Sursa foto: Shutterstock
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Un șofer italian riscă să scoată din propriul buzunar aproximativ 1,3 milioane de euro, după un accident rutier mortal produs în Italia. Bărbatul se află în centrul unui demers prin care autoritățile încearcă să recupereze o sumă uriașă achitată drept despăgubiri în urma tragediei.

Accidentul a avut loc în 2025 și a fost implicat un Fiat Panda fabricat în 2013. Autoturismul a lovit un biciclist, care a murit în urma impactului. După verificări, autoritățile au descoperit că vehiculul era înmatriculat în Polonia, însă nu beneficia de o poliță de asigurare valabilă.

De ce șoferul italian treunie să plătească 1,3 milioane de euro

În astfel de situații, despăgubirile către victime sunt achitate prin sistemul de protecție existent în țara de înmatriculare. În acest caz, Biroul Polonez al Asigurătorilor Auto, PBUK, a suportat costurile, iar ulterior a început procedurile pentru recuperarea banilor de la persoana considerată responsabilă pentru accident.

Valoarea despăgubirilor ajunge la aproximativ 1,3 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare sumă pentru care PBUK încearcă să obțină recuperarea banilor într-un asemenea dosar. Demersul se înscrie într-o acțiune mai amplă a instituției, care urmărește recuperarea despăgubirilor achitate pentru accidente produse în străinătate de vehicule înregistrate în Polonia, dar neasigurate.

În spatele cazului se află și fenomenul cunoscut în presa poloneză drept „practica italiană”. Unele autoturisme sunt înregistrate în Polonia doar formal, pentru ca proprietarii să beneficieze de costuri mai mici, deși mașinile sunt folosite în realitate în Italia.

În anumite situații, documentele sunt transferate pentru înmatriculare, fără ca vehiculul să ajungă fizic în Polonia. Au existat și cazuri în care inspecțiile tehnice sau asigurările nu au fost efectuate ori reînnoite corespunzător.

Potrivit PBUK, aproximativ 500 de acțiuni în instanță au fost inițiate în Italia pentru recuperarea unor asemenea despăgubiri. Cazul Fiat Panda reprezintă însă cel mai costisitor dosar de acest tip.

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