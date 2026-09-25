Margot Robbie și-a schimbat numele după aproape 10 ani de căsnicie. Cum apare acum actrița în documentele oficiale

Margot Robbie și-a schimbat numele după aproape 10 ani de căsnicie. Cum apare acum actrița în documentele oficiale
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Sursa foto: Profimedia
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Margot Robbie și-a schimbat numele în documentele companiei sale de producție, după aproape zece ani de căsnicie cu producătorul de film Tom Ackerley. Actrița a preluat oficial numele de familie al soțului său, potrivit unor documente depuse în Marea Britanie, deși este de așteptat ca ea să continue să folosească numele cu care a devenit celebră.

Actrița în vârstă de 36 de ani apare acum sub numele Margot Ackerley în documentele oficiale ale companiei de producție LuckyChap Entertainment, relatează Page Six.

Documentele publicate de Companies House, instituția britanică responsabilă de înregistrarea companiilor, consemnează schimbarea numelui său din „Margot Elise Robbie” în „Margot Elise Ackerley”.

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Actrița folosise până acum numele Robbie în actele companiei, încă de când a fost numită director al LuckyChap Entertainment, în mai 2015. Schimbarea nu înseamnă însă că vedeta va renunța la numele Margot Robbie în carieră. Potrivit Page Six, este de așteptat ca actrița să continue să-și folosească numele de fată în plan profesional.

Sursa foto: Profimedia

Margot Robbie și Tom Ackerley sunt căsătoriți din 2016

Margot Robbie și Tom Ackerley, ambii în vârstă de 36 de ani, s-au căsătorit în decembrie 2016, în cadrul unei ceremonii restrânse organizate în Byron Bay, Australia.

Cei doi se cunosc însă de mai mult timp. S-au întâlnit în 2013, în timpul filmărilor pentru drama despre Al Doilea Război Mondial Suite Française. Robbie făcea parte din distribuție, în timp ce Ackerley lucra ca asistent de regie.

Inițial au devenit prieteni și au ajuns să locuiască împreună, înainte ca relația lor să devină una romantică.

Robbie, care vorbește rareori despre viața sa de cuplu, povestea într-un interviu acordat Vogue în 2016 că nu se așteptase ca relația cu Ackerley să evolueze în această direcție.

„Eram tipa singură prin excelență. Ideea unei relații mă făcea să îmi vină să vomit. Și apoi asta m-a luat prin surprindere. Am fost prieteni atât de mult timp. Am fost mereu îndrăgostită de el, dar mă gândeam: «Oh, el nu m-ar iubi niciodată. Nu face lucrurile ciudate, Margot. Nu fi proastă și nu-i spune că-l placi»”, povestea ea.

Actrița spunea că, atunci când relația lor a început în cele din urmă, totul i s-a părut firesc.

„Și apoi s-a întâmplat și mi-am zis: «Bineînțeles că suntem împreună. Are atât de mult sens, așa cum nimic nu a mai avut vreodată sens».”

Sursa foto: Profimedia

Cei doi lucrează împreună și la Hollywood

Relația lor personală este strâns legată și de activitatea profesională. Robbie și Ackerley se află în spatele LuckyChap Entertainment, companie de producție care a lucrat la filme precum I, Tonya, Birds of Prey, Barbie și Saltburn.

Ackerley explica într-un interviu acordat The Times în 2024 că cei doi nici măcar nu încearcă să stabilească o delimitare strictă între muncă și viața personală.

„Totul se întâmplă fără întreruperi. Nu avem un comutator pe care îl pornim sau îl oprim. Totul a devenit un singur lucru”, a spus el la acea vreme.

Margot Robbie și Tom Ackerley au devenit părinți în octombrie 2024, când actrița a născut primul lor copil, un băiat.

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