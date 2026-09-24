Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp

Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Familia Regală a Marii Britanii
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Familia Regală a Marii Britanii este din nou în doliu. Palatul Buckingham se pregătește pentru încă o înmormântare, după ce Phil Tindall a murit la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui podcast.

Phil Tindall, tatăl lui Mike Tindall, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost anunțată chiar de Mike, soțul fiicei Prințesei Anne, în cadrul podcastului „The Good, The Bad & The Rugby”, pe data de 23 septembrie.

Acesta s-a stins din viață săptămâna trecută, iar fostul jucător de rugby al Naționalei Angliei a povestit că a fost omagiat de clubul din care a făcut parte în anii ’70. Acum, Palatul Buckingham se pregătește să îl conducă pe ultimul drum.

Familia Regală a Marii Britanii este din nou în doliu

Mike Tindall a explicat că tatăl său a murit săptămâna trecută. Mai mult decât atât, de curând soțul fiicei Prințesei Anne, a ținut să mulțumească echipei Otley Rugby Club, care i-a adus un ultim omagiu înaintea meciului disputat în weekend.

Phil Tindall a jucat la această echipă cu mulți ani în urmă, iar momentul emoționant a ajuns la fiul său. Totodată, el a precizat că tatăl său se confrunta cu probleme de sănătate serioase. Acum, Palatul Buckingham se pregătește de înmormântare.

„Am reușit să urmăresc acel moment. Cineva l-a înregistrat și mi l-a trimis, iar apoi au scris și un mic mesaj în program, pe care l-am citit. Le mulțumesc foarte mult celor de la Otley Rugby Club pentru acest gest”, a spus Mike Tindall, potrivit People.

Cu ce probleme de sănătate se confrunta Phil Tindall

În ultimii ani de viață, Phil Tindall s-a confruntat cu probleme de sănătate. Fiul său a explicat că a fost diagnosticat cu Parkinson, boală ce i-a agravat starea.

Totodată, Mike a povestit despre asta în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2020, atunci când a dezvăluit că tatăl său trăia cu această afecțiune de 17 ani.

„Tatăl meu are Parkinson de 17 ani. În ultimii ani, am văzut cu adevărat cum starea lui s-a deteriorat. Și-ar dori foarte mult să se joace mai mult cu nepoții, și-ar dori să îi poată lua în brațe și să îi arunce în aer”, a spus el în urmă cu ceva timp.

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