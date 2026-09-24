Inelul care a furat toate privirile la Hollywood! Cu cine se însoară nepotul legendarului Jack Nicholson

Inelul care a furat toate privirile la Hollywood! Cu cine se însoară nepotul legendarului Jack Nicholson
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Duke Nicholson se căsătorește, sursa-colaj CANCAN.RO
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Duke Nicholson, nepotul legendarului Jack Nicholson, și Devon Lee Carlson au transformat premiera celui mai nou film al actorului într-o adevărată apariție de cuplu. Cei doi au venit împreună pe covorul roșu la Los Angeles, s-au sărutat în fața fotografilor, iar Devon și-a etalat spectaculosul inel de logodnă cu trei pietre. Apariția vine la numai câteva luni după ce creatoarea de modă a anunțat că ea și Duke s-au logodit, după aproape patru ani de relație.

Devon Lee Carlson și Duke Nicholson, sărut pe covorul roșu

Devon Lee Carlson, în vârstă de 32 de ani, și logodnicul ei, Duke Nicholson, în vârstă de 27 de ani, au participat marți, 22 septembrie, la premiera din Los Angeles a celui mai nou proiect al actorului, filmul The Deputy.

Evenimentul a avut loc la Landmark Theatres Sunset, iar cei doi nu s-au ferit să-și arate afecțiunea în fața fotografilor. Devon și Duke s-au sărutat pe covorul roșu și au pozat într-o manieră relaxată și jucăușă, ambii purtând șepci de baseball.

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Șapca lui Duke avea logo-ul filmului The Deputy, în timp ce Devon a ales una cu însemnele echipei Las Vegas Raiders. Momentul care a atras însă atenția a venit atunci când creatoarea Wildflower Cases și-a ridicat mâna pentru a arăta camerelor inelul de logodnă cu trei pietre.

A arătat inelul de logodnă pe covorul roșu, sursa-profimedia.ro

S-au logodit după aproape patru ani de relație

Devon Lee Carlson și-a anunțat logodna cu Duke Nicholson în luna iunie, printr-o postare publicată pe Instagram, cu puțin timp înainte ca cei doi să împlinească patru ani de relație.

Cuplul a preferat de-a lungul timpului să-și păstreze povestea de dragoste departe de expunerea excesivă, chiar dacă Devon mai publică ocazional imagini cu logodnicul său pe rețelele de socializare. Duke Nicholson este și mai discret și nu are o prezență publică pe platformele sociale.

Cu un an înainte de logodnă, pe 25 iulie 2025, Devon marca trei ani de relație printr-un mesaj afectuos publicat pe Instagram.

„3 ani cu tineeeeeee. Te iubesc atât de mult, Duke, e o nebunie”, scria ea la momentul respectiv.

Duke Nicholson joacă rolul principal în „The Deputy”

Apariția de pe covorul roșu a avut loc cu ocazia lansării noului proiect cinematografic al lui Duke Nicholson. În The Deputy, nepotul lui Jack Nicholson interpretează un ajutor de șerif tânăr care ajunge în vizorul unor infractori periculoși după ce cadavrul pe care trebuia să-l supravegheze dispare de la locul unei crime.

Distribuția îi mai include pe William H. Macy, Billie Lourd, Julia Fox și Tiffany Haddish.

Duke a vorbit recent pentru PEOPLE despre personajul său, Toby, mărturisind că tocmai imperfecțiunile acestuia l-au atras către rol.

„Toby este dezordonat, plin de defecte și complet depășit de situație, dar are o inimă bună, iar asta m-a atras la el”, a spus actorul.

Filmul The Deputy urmează să fie lansat pe 25 septembrie în cinematografe, în format digital și video la cerere.

Nepotul lui Jack Nicholson își construiește propria carieră la Hollywood

Duke Nicholson provine dintr-o familie al cărei nume este imposibil de ignorat la Hollywood. Este nepotul lui Jack Nicholson, unul dintre cei mai cunoscuți actori din istoria cinematografiei americane, însă tânărul actor încearcă să-și construiască propria carieră, păstrând în același timp o prezență publică extrem de discretă.

Înainte de The Deputy, Duke a apărut în filme precum Us și In the Hand of Dante. Publicul îl poate recunoaște însă și dintr-un context complet diferit de cinematografie.

În 2019, el a apărut pe coperta celebrului album al Lanei Del Rey, Norman F–ing Rockwell!, precum și în videoclipul care a însoțit proiectul.

Noua producție The Deputy îi oferă acum unul dintre cele mai importante roluri ale carierei sale de până acum, iar Devon Lee Carlson i-a fost alături la premiera din Los Angeles.

Devon și Duke preferă discreția

În ciuda numelor cunoscute și a conexiunilor cu lumea Hollywoodului, cei doi și-au construit relația departe de expunerea permanentă. Devon mai oferă din când în când fanilor câte o imagine din viața lor împreună, în timp ce Duke a ales să rămână în mare parte în afara rețelelor sociale.

Tocmai de aceea, apariția lor de la premiera The Deputy a fost una dintre rarele ocazii în care cuplul și-a afișat atât de deschis relația. Cei doi au pozat împreună, s-au sărutat în fața camerelor, iar Devon nu a ratat ocazia de a arăta inelul primit de la nepotul lui Jack Nicholson, la câteva luni după ce anunțase că urmează să se căsătorească.

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