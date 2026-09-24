Ce se întâmplă cu restul concurenților, în timpul cursei pentru Ultima Șansă de la Asia Express. Ce fac și unde sunt duși, de fapt, în ziua în care cele 3 echipe nominalizate luptă pentru a rămâne în show

La „Asia Express”, momentele pe care telespectatorii le urmăresc la televizor reprezintă doar o parte din ceea ce se întâmplă, de fapt, în spatele camerelor de filmat. În timp ce trei echipe sunt trimise în cursa pentru ultima șansă și luptă pentru a rămâne în competiție, celelalte echipe nu continuă traseul în același ritm. Concurenții salvați sunt scoși temporar din agitația cursei și intră într-un program diferit, coordonat de producția emisiunii.

În zilele obișnuite de competiție, concurenții trebuie să se descurce aproape singuri cu lucrurile de bază. Caută transport, încearcă să găsească un loc unde să doarmă, își gestionează resursele și sunt nevoiți să își procure hrana în condițiile impuse de format. Ziua în care are loc cursa pentru Ultima Șansă schimbă însă complet această rutină pentru echipele care nu participă.

Unde ajung echipele salvate

În loc să rămână pe traseu și să caute adăpost de la localnici, concurenții care au fost salvați sunt preluați de echipa de producție și transportați într-un hotel. Pentru ei, această perioadă reprezintă o întrerupere temporară a cursei și o oportunitate de a se odihni după zilele solicitante.

Nu mai trebuie să își consume energia pentru găsirea unei cazări și nici să își facă griji în privința banilor necesari pentru hrană. Producția le asigură mesele în această perioadă, astfel încât participanții să își poată recupera o parte din energia pierdută în timpul etapelor anterioare.

Pauza nu înseamnă însă că întreaga zi este dedicată relaxării. Chiar dacă imaginile difuzate la televizor pot crea impresia că echipele salvate dispar pur și simplu din poveste până la momentul careului, în realitate programul lor continuă.

Una dintre activitățile importante din această perioadă este reprezentată de filmarea interviurilor. Concurenții sunt chemați, pe rând, pentru testimoniale, adică acele cadre în care vorbesc direct despre ceea ce s-a întâmplat în zilele precedente.

Aceste momente sunt esențiale pentru construcția episoadelor. În timpul cursei, participanții sunt concentrați asupra probelor și nu au timp să explice în detaliu ce gândesc sau cum interpretează acțiunile celorlalte echipe. După ce tensiunea momentului a trecut, producția poate filma reacțiile și explicațiile lor într-un cadru separat.

În această zi, participanții au posibilitatea să își spele hainele și să se ocupe de lucrurile personale pentru care, în timpul cursei, nu au suficient timp. Totodată, dacă apar probleme fizice minore, cum ar fi bătături, zgârieturi sau răni superficiale provocate de efort, concurenții pot beneficia de îngrijiri medicale.

Un alt aspect mai puțin vizibil pentru telespectatori este faptul că echipele care nu participă la cursa pentru ultima șansă nu au acces la informațiile despre ceea ce se întâmplă pe traseu.

CITEȘTE ȘI: Loredana Chivu, panică la Asia Express! Fobia care i-a dat bătări de cap fostei asistente TV în timpul unei probe: „Zici că mi-am ținut lumânarea”

Câte clase are Loredana Chivu și câte are Ana-Maria Mocanu. Care dintre cele 2 colege de la Asia Express are mai multe