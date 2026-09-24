BANC | Bulă se duce la doctorul de familie

CANCAN.RO vă aduce o serie de bancuri menite să vă aducă zâmbetul pe buze. Bulă este un personaj binecunoscut în folclorul românesc, iar situațiile haioase în care ajunge stârnesc, de fiecare dată, hohote de râs.

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

Alte bancuri amuzante

– Ștrulă, săptămâna viitoare plec la Veneţia, în concediu.

– Păi, Bulă, la ce mai mergi, că doar ai fost și anul trecut?

– Așa este, dar am avut ghinion atunci, pentru că toate străzile erau inundate.

Bulă către maică-sa:

– Mamă, azi doamna învățătoare a zis că e foarte norocoasă că am nimerit în clasa ei.

– Vaaai, ce bucuroasă sunt, Bulă. Chiar ți-a zis ea treaba asta? Cum a zis?

– Păi ne-a întrebat pe fiecare câți frați mai avem și ce vârstă au. Și când i-am spus că eu nu am frați, că sunt singur la părinți, a zis: „Mulțumesc lui Dumnezeu!”.

– Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?

– Mississippi, doamna profesoară.

– Bravo, Bulă. Dacă știi cu cât este mai lung, îți dau nota 10. Măcar cu aproximație.

– Știu exact! Este mai lung cu patru litere.

– Părinte, m-am mutat. Vii să îmi sfințești și mie apartamentul?

– E bloc vechi sau bloc nou?

– Ce contează?

– Contează. La bloc vechi, e suficient un Tatăl Nostru. Însă la astea noi, având în vedere cum s-au dat avizele de construcție, trebuie făcută o slujbă serioasă, cu sobor.

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