De ce ajunge o porție de mâncare să coste o avere la restaurant. Calculul pe care puțini clienți îl cunosc

Prețurile din restaurante au ajuns, în ultimii ani, să fie tot mai atent analizate de clienți. O porție de carne, un preparat simplu sau chiar un produs care pare să aibă un cost redus la prima vedere pot ajunge să coste considerabil mai mult atunci când sunt comandate într-un local. Diferența dintre prețul ingredientelor și suma achitată la final îi determină pe mulți consumatori să se întrebe cât de justificată este nota de plată.

Chef Adi Hădean a explicat mecanismul prin care costul unei farfurii se formează și de ce comparația dintre prețul materiei prime și cel afișat în meniul unui restaurant poate fi înșelătoare.

De ce ajunge o porție de mâncare să coste o avere la restaurant

Unul dintre cele mai importante aspecte ține chiar de cantitatea de carne care ajunge efectiv în farfurie. O bucată de carne cumpărată crudă nu își păstrează aceeași greutate după preparare. Prin procesul de gătire, aceasta pierde apă și, în funcție de produs și de metoda folosită, poate pierde o parte semnificativă din greutate. Astfel, cantitatea cumpărată inițial nu trebuie confundată cu gramajul pe care îl primește clientul.

Pentru a ilustra diferența, bucătarul a pornit de la un exemplu concret: două bucăți de carne cumpărate din magazin cu aproximativ 10 euro. După preparare, acestea ajung să reprezinte practic o singură porție. Cu alte cuvinte, prețul ingredientului trebuie raportat la cantitatea care rămâne după gătire, nu doar la greutatea produsului crud.

„Mi s-a întâmplat să mănânc în restaurant sau la birt sau la covrigărie și să simt că am plătit cât nu face. Sunt convins că voi simți asta din nou, mai des decât invers, dar am judecat mereu raportul calitate/preț, nu prețul în sine, că n-am de unde să știu tot ce intră în el, deși, lucrând de atâta vreme în domeniu, am o idee destul de apropiată de realitate (realitatea diferă ușor de la caz la caz). Nu ești jegmănit când mergi la restaurant”, a spus Chef Adi Hădean.

Ingredientele reprezintă doar o parte din cost

Calculul unei porții de restaurant nu se oprește însă la prețul alimentelor. În spatele unui preparat există numeroase alte cheltuieli care nu sunt vizibile pentru persoana care stă la masă.

Un restaurant are nevoie de un spațiu în care să funcționeze, iar chiria poate reprezenta una dintre cele mai importante cheltuieli lunare. În funcție de zona în care este amplasat localul, suprafața și condițiile contractuale, costurile pentru spațiu pot fi considerabile.

La acestea se adaugă cheltuielile cu personalul. Bucătarii, ajutoarele de bucătari, ospătarii, managerii și celelalte persoane implicate în funcționarea restaurantului trebuie plătite. Costul real pentru angajator nu se rezumă la salariul net primit de angajat, ci include și taxele și contribuțiile aferente.

O altă categorie importantă este reprezentată de utilități. Un restaurant consumă energie electrică și gaz într-un ritm diferit de cel al unei locuințe obișnuite. Frigiderele, congelatoarele, cuptoarele, plitele, mașinile de spălat vase, sistemele de ventilație și alte echipamente funcționează zilnic și contribuie la factura finală.

De ce prețul din meniu nu poate fi comparat direct cu prețul din supermarket

Una dintre cele mai frecvente comparații făcute de clienți este între prețul unui ingredient cumpărat din magazin și prețul preparatului în restaurant. Diferența poate părea foarte mare atunci când sunt analizate doar cele două valori.

În realitate, cele două produse nu reprezintă același lucru. În cazul supermarketului, consumatorul cumpără materia primă și suportă separat costurile pentru preparare, energie, depozitare și timpul necesar gătirii. Într-un restaurant, toate aceste etape sunt incluse în serviciul oferit.

În plus, materia primă trebuie transportată, recepționată, depozitată și pregătită înainte de a ajunge în farfuria clientului. Unele produse necesită curățare, porționare, marinare sau alte etape de pregătire, iar toate acestea presupun timp de lucru și consum de resurse.

Există și situații în care anumite ingrediente nu sunt utilizate integral. Pierderile rezultate din curățarea legumelor, porționarea cărnii sau produsele care nu mai pot fi folosite reprezintă, de asemenea, un cost pentru local.

„Eu nu spun că este puțin, ba din contră, este foarte mult, dar înainte de a-i acuza că sunt hoți și îți vând mâncare spumă, trebuie să înțelegi un pic mai bine calculele din spatele unei farfurii”, a mai spus acesta.

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