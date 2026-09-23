Fiul Mădălinei Apostol nu știe ce s-a întâmplat cu mama lui: „Eu n-am văzut, nu am primit nicio expertiză și nimeni n-a primit”

Toni, fiul Mădălinei Apostol, a făcut dezvăluiri despre starea mamei sale înaintea producerii decesului. Tânărul a vorbit la Dan Capatos Show și a povestit cum au decurs ultimele luni petrecute de Mădălina în Mexic. El spune că a fost permanent alături de mama sa. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în Mexic

Potrivit lui Toni, medicii din Mexic nu au reușit să stabilească exact situația medicală a Mădălinei. Familia ar fi întâmpinat dificultăți și din cauza sistemului medical. Ca urmare, tânărul a încercat să își vegheze mama cât de mult a putut. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am fost singurul care a fost lângă ea în timpul în care am fost în Mexic. De asta eu, cu mânuțele mele, am luat-o și am dus-o la spital. Nu se simțea bine, era puțin bolnavă și trebuia, de câteva ori, să o asist. Oarecum eram la curent cu starea ei, dar nu mi-au spus medicii că este o afecțiune gravă. La momentul acela, medicii din Mexic nici nu prea știau foarte bine ce să facă. Fiind români acolo, nu știau cum să abordeze situația. Cea mai mare dorință a mamei mele a fost să fie lângă familie. Atunci am spus: «Mama, tu vrei să fii cu mama ta, cu bunica noastră, cu frații ei». Asta era cea mai mare dorință a ei. Am spus: «Mergem în România». A fost o decizie luată și de ea, nu am forțat-o.”

Nick Rădoi, alături de Mădălina Apostol

Fiul Mădălinei a explicat și rolul lui Nick Rădoi în perioada petrecută în Mexic. Potrivit lui Toni, Nick nu a fost permanent alături de ei.

„Nick a fost cu mine și el, dar nu tot timpul. Are și el o afecțiune și este necesar să mai plece pentru tratamente. Ori în America, ori nu știu exact unde. Erau zile în care eram foarte agitat și nu știam ce să fac. Noi am fost lângă mama mea foarte mult timp. Au fost zile când dormeam 20 de minute pe zi. Am fost cât mi-a putut corpul și cât mi-a putut duce. Eu nu zic că aș fi putut mai mult, pentru că mai mult n-aș fi putut.”

„Mama se simțea foarte bine după ce a venit în România”

Întrebat despre starea Mădălinei după revenirea în România, Toni susține că schimbarea a fost evidentă. El spune că mama lui părea mai bine ca niciodată.

„Normal, se schimbase totul. Era foarte bine, era ok, mai bine ca niciodată. Eu, fiind foarte experimentat cu schimbările ei, știam instant. Dacă era ceva, m-aș fi prins 100%. Îmi trebuia o secundă să mă uit și știam. Eu știu 99% că a fost un accident. Chiar a fost un accident. Nu cred că a fost generat poate de o tentativă. Ultima oară a fost tentativă, dar acum nu știu. Probabil a fost și tratamentul acela. Eu n-am văzut, nu am primit nicio expertiză și nimeni n-a primit. Cred că a fost o greșeală cu medicația. Probabil și-a luat medicamentele și a crezut că nu se simte bine, a luat mai mult. Poate a reacționat organismul ei mai ciudat la ceva, având niște probleme de dinainte.”

Toni a avut grijă de mama lui în Mexic

Toni a explicat și de ce nu a putut rămâne permanent lângă mama lui după revenirea în țară. El spune că familia credea că Mădălina va fi înconjurată de oameni odată cu revenirea în sânul celor apropiați.

„Mă mai trec gânduri, dar eu, în lunile acelea în care am fost în Mexic, dormeam 20 de minute pe zi. Am zis: «Oameni buni, este în România, este cu toată lumea». Toată lumea zicea înainte să vină: «Aduceți-o, că vom fi toți lângă ea».”

Toni a dezmințit zvonurile lansate în spațiul public referitor la certificatul de naștere al surorii sale mai mici. Fiul Mădălinei Apostol a declarat că nu știe să fi existat vreun conflict între mama sa și Cătălin Grozavu legat de fiica acestora.

„Chestia asta cu recunoscutul fetei este deloc adevărat. Este total eronat. N-a fost niciodată cazul de așa ceva.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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