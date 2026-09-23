Fiul Mădălinei Apostol nu știe ce s-a întâmplat cu mama lui: „Eu n-am văzut, nu am primit nicio expertiză și nimeni n-a primit”

Toni, dezvăluiri despre Mădălina Apostol
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Toni, fiul Mădălinei Apostol, a făcut dezvăluiri despre starea mamei sale înaintea producerii decesului. Tânărul a vorbit la Dan Capatos Show și a povestit cum au decurs ultimele luni petrecute de Mădălina în Mexic. El spune că a fost permanent alături de mama sa. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în Mexic

Potrivit lui Toni, medicii din Mexic nu au reușit să stabilească exact situația medicală a Mădălinei. Familia ar fi întâmpinat dificultăți și din cauza sistemului medical. Ca urmare, tânărul a încercat să își vegheze mama cât de mult a putut. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am fost singurul care a fost lângă ea în timpul în care am fost în Mexic. De asta eu, cu mânuțele mele, am luat-o și am dus-o la spital. Nu se simțea bine, era puțin bolnavă și trebuia, de câteva ori, să o asist. Oarecum eram la curent cu starea ei, dar nu mi-au spus medicii că este o afecțiune gravă. La momentul acela, medicii din Mexic nici nu prea știau foarte bine ce să facă. Fiind români acolo, nu știau cum să abordeze situația.

Cea mai mare dorință a mamei mele a fost să fie lângă familie. Atunci am spus: «Mama, tu vrei să fii cu mama ta, cu bunica noastră, cu frații ei». Asta era cea mai mare dorință a ei. Am spus: «Mergem în România». A fost o decizie luată și de ea, nu am forțat-o.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Nick Rădoi, alături de Mădălina Apostol

Fiul Mădălinei a explicat și rolul lui Nick Rădoi în perioada petrecută în Mexic. Potrivit lui Toni, Nick nu a fost permanent alături de ei.

„Nick a fost cu mine și el, dar nu tot timpul. Are și el o afecțiune și este necesar să mai plece pentru tratamente. Ori în America, ori nu știu exact unde. Erau zile în care eram foarte agitat și nu știam ce să fac. Noi am fost lângă mama mea foarte mult timp. Au fost zile când dormeam 20 de minute pe zi. Am fost cât mi-a putut corpul și cât mi-a putut duce. Eu nu zic că aș fi putut mai mult, pentru că mai mult n-aș fi putut.”

Mădălina Apostol s-a stins din viața la doar 40 de ani

Mădălina a avut parte de acelaşi tipar de comportament

„Mama se simțea foarte bine după ce a venit în România”

Întrebat despre starea Mădălinei după revenirea în România, Toni susține că schimbarea a fost evidentă. El spune că mama lui părea mai bine ca niciodată.

„Normal, se schimbase totul. Era foarte bine, era ok, mai bine ca niciodată. Eu, fiind foarte experimentat cu schimbările ei, știam instant. Dacă era ceva, m-aș fi prins 100%. Îmi trebuia o secundă să mă uit și știam. Eu știu 99% că a fost un accident. Chiar a fost un accident. Nu cred că a fost generat poate de o tentativă. Ultima oară a fost tentativă, dar acum nu știu.

Probabil a fost și tratamentul acela. Eu n-am văzut, nu am primit nicio expertiză și nimeni n-a primit. Cred că a fost o greșeală cu medicația. Probabil și-a luat medicamentele și a crezut că nu se simte bine, a luat mai mult. Poate a reacționat organismul ei mai ciudat la ceva, având niște probleme de dinainte.”

Toni a avut grijă de mama lui în Mexic

Toni a explicat și de ce nu a putut rămâne permanent lângă mama lui după revenirea în țară. El spune că familia credea că Mădălina va fi înconjurată de oameni odată cu revenirea în sânul celor apropiați.

„Mă mai trec gânduri, dar eu, în lunile acelea în care am fost în Mexic, dormeam 20 de minute pe zi. Am zis: «Oameni buni, este în România, este cu toată lumea». Toată lumea zicea înainte să vină: «Aduceți-o, că vom fi toți lângă ea».”

Toni a dezmințit zvonurile lansate în spațiul public referitor la certificatul de naștere al surorii sale mai mici. Fiul Mădălinei Apostol a declarat că nu știe să fi existat vreun conflict între mama sa și Cătălin Grozavu legat de fiica acestora.

„Chestia asta cu recunoscutul fetei este deloc adevărat. Este total eronat. N-a fost niciodată cazul de așa ceva.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Locul secret în care Mădălina Apostol s-a refugiat înainte de a muri. Slujbe contra duhurilor rele la Mănăstirea Strungari

Tony, gest sfâșietor după moartea Mădălinei Apostol! Ce a făcut fiul vedetei la 10 zile de la tragedie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cine deține, de fapt, apartamentul de 800.000 de euro pe care Florina și Cătălin Grozavu se ceartă: „Eu am abitație viageră acolo”
Cine deține, de fapt, apartamentul de 800.000 de euro pe care Florina și Cătălin Grozavu se ceartă: „Eu am abitație viageră acolo”
Cătălin Grozavu, acuzații la adresa Florinei. De ce a părăsit-o, de fapt: „Zicea că n-o să mai meargă unde mergea ea”
Cătălin Grozavu, acuzații la adresa Florinei. De ce a părăsit-o, de fapt: „Zicea că n-o să mai meargă unde mergea ea”
Maria de la Insula Iubirii răspunde atacurilor lansate de Armina: „Singurul tău talent e… îl știi și tu bine, îl știe toată România”
Maria de la Insula Iubirii răspunde atacurilor lansate de Armina: „Singurul tău talent e… îl știi și tu bine, îl știe toată România”
Gestul făcut de Olga Barcari, după experiența Asia Express. Ce și-a tatuat pe piciorul drept: ”A fost ca o renaștere”
Gestul făcut de Olga Barcari, după experiența Asia Express. Ce și-a tatuat pe piciorul drept: ”A fost ca o renaștere”
Rebecca Toma a reacționat dur la adresa Claudiei Ion. „Nu am fost niciodată prietene. Cu mine nu merg chestiile la intimidare”
Rebecca Toma a reacționat dur la adresa Claudiei Ion. „Nu am fost niciodată prietene. Cu mine nu merg chestiile la intimidare”
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
Mediafax
ANAF pregătește „nota” fiecărui român! Fiscul va ști cine e „de risc” după e-Factura, SAF-T și casele de marcat
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
Gandul.ro
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere: „A fost frumos să descopăr. Căutați-l!”
Adevarul
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere: „A fost frumos să descopăr. Căutați-l!”
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Digi24
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Prețuri piperate și la dulciurile comuniste! Verdictul vedetelor: „Pensionarii preferă pufuleții, eugeniile sunt prea scumpe”
Click.ro
Prețuri piperate și la dulciurile comuniste! Verdictul vedetelor: „Pensionarii preferă pufuleții, eugeniile sunt prea scumpe”
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Digi 24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
go4it.ro
Cum faci ca telefonul tău să redea cel mai bun sunet pe o boxă Bluetooth
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
Gandul.ro
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
Mediafax Italia
IMAGINI IREALE. Turiști înghițiți de nisipuri mișcătoare în timp ce făceau poze
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Mediafax Spania
ȘOCANT: ”Până la TREI VIOLURI PE ZI!” Țara europeană în care A EXPLODAT numărul de agresiuni sexuale
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.