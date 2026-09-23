Locul secret în care Mădălina Apostol s-a refugiat înainte de a muri. Slujbe contra duhurilor rele la Mănăstirea Strungari

Locul secret în care Mădălina Apostol s-a refugiat înainte de a muri. Slujbe contra duhurilor rele la Mănăstirea Strungari
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Dezvăluire în premieră la Dan Capatos Show! Mădălina Apostol a vrut să depășească momentul greu prin care trecea cu ajutorul divinității. Într-o încercare disperată de a scăpa de gândurile necurate care-i bântuiau existența, fosta influenceriță a mers la o mănnăstire. Aflată într-o stare psihică delicată, Mădălina ar fi urmat sfatul unor apropiați și a încercat să-și găsească liniștea departe de nebunia din București.

A ales să se retragă, pentru o perioadă scurtă, în județul Alba, acolo unde cunoscuții au îndrumat-o.

Mănăstirea Strungari, locul secret în care s-a refugiat Mădălina Apostol

Cu puțin timp înainte de a decide să-și pună capăt zilelor, Mădălina Apostol a mers să se reculeagă la mănăstire. Locul ales a fost Mănăstirea Strungari. Situat în județul Alba, în satul Strungari, lăcașul de cult pare să fie frecventată de oameni cu mari probleme sufletești. Există mai multe relatări publice despre mănăstire potrivit cărora aici ar fi venit oameni despre care se spunea că sunt „chinuiți de duhuri necurate”. Se vorbește despre rugăciuni, despre o slujbă și despre mersul la mormintele pustnicului Ioan și ale monahului Simeon.

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Martorii spun că și Mădălina ar fi apelat la acest ajutor bisericesc în speranța că lucrurile vor reveni pe un făgaș normal în viața sa tumultoasă.

Cel dintâi pustnic cunoscut din aceste locuri este monahul Simeon, care a viețuit în chilie, în singurătate și rugăciune, de la începutul anilor 1900 până în 1943, când s-a mutat la Domnul.

A fost urmat de monahul Varsanufie Știrban, originar din partea de nord a Moldovei, care a păstrat candela rugăciunii aprinsă timp de 26 de ani. În această perioadă, l-a avut ca ucenic pe fratele Ioan David, cioban din cătunul Plai, care trăia într-un bordei mai sus de chilia sihastrului Varsanufie. Seara, însă, cobora pentru a petrece noaptea în priveghere și rugăciune împreună cu el. Spre sfârșitul vieții, monahul Varsanufie a devenit preot slujitor la Mănăstirea Râmeț, la îndemnul Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, duhovnicul său. L-a însoțit și fratele Ioan, care a păstorit oile mănăstirii.

După trecerea la Domnul a părintelui Varsanufie, fratele Ioan s-a întors la chilia din marginea pădurii Strungari, unde s-a nevoit cu post aspru și rugăciune până la 7 ianuarie 1995 (Soborul Sfântului Ioan Botezătorul), când a plecat la Domnul să-și primească plata ostenelii. A fost înmormântat aproape de chilii, lângă părintele Simeon, începătorul nevoinței din binecuvântata chilie.

În anul 1991, au început lucrările de construcție a mănăstirii pe terenul donat de o credincioasă din sat. Prima biserică, mai modestă, construită din zid de cărămidă, a fost pictată în tehnica frescă de pictorii Zănescu și Zahiu din Moldova (1999), informează site-ul doxologia.ro.

Mădălina Apostol nu și-a mai găsit alinarea

Mădălina Apostol

Acesta pare să fi fost și scopul Mădălinei Apostol atunci când a ales să își găsească liniștea în această mănăstire din județul Alba. Din nefericire, rugăciunile și eforturile sale de a-și continua viața liniștită au fost zadarnice.. Pe 13 septembrie 2026, fosta parteneră de viață a lui Nick Rădoi a decis să-și pună capăt zilelor.

Sinuciderea femeii a surprins întreaga opinie publică, iar în ultimele zile au apărut tot mai multe informații explozive despre viața sa. Toate acestea pot fi urmărite în materiale ample pe CANCAN.RO sau în cadrul emisiunii Dan Capatos Show difuzat de canalul de YouTube al site-ului.

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