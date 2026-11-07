Mira l-a pulverizat pe Jaguarul după ce a „părăsit-o” la Insula Iubirii: „Când bagi un vierme în seamă, și-o ia în cap şi se vede fluture”

Tensiunile cresc în culisele emisiunii „Insula Iubirii”. Mira a răbufnit în mediul online, după experiența pe care a avut-o în reality-show și după interacțiunile cu ispita George. Vizibil deranjată de anumite situații petrecute în Thailanda, aceasta a transmis un mesaj acid, în care nu s-a ferit să folosească replici dure la adresa Jaguarului.

Mira a ținut să precizeze încă de la început că nu traversează o perioadă bună din punct de vedere al sănătății și că, din acest motiv, nu poate răspunde tuturor întrebărilor primite. Cu toate acestea, a făcut o declarație care ar putea stârni controverse, în special prin ironia la adresa lui George.

„Să îți faci rolul e una, să ai o atitudine de terminat e alta”

Concurenta pare nemulțumită de felul în care au fost prezentate anumite momente în emisiune, dar și de atitudinea unor persoane cu care a interacționat. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Mira a vorbit despre ceea ce consideră a fi falsitate și dorință de a atrage atenția. Ea a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare încheierea show-ului pentru a putea spune tot ce are pe suflet.

Aceasta a făcut referire și la modul în care a fost prezentată povestea sa în fața telespectatorilor. Potrivit spuselor ei, și-ar fi dorit ca publicul să vadă întreaga desfășurare a lucrurilor, nu doar secvențele în care apărea alături de Jaguar. Mira consideră că anumite imagini ar fi putut crea o impresie greșită despre intențiile sale și despre comportamentul pe care l-a avut în emisiune.

Ce a spus Mira despre experiența din Thailanda

Concurenta a susținut că nu a venit în emisiune cu intenția de a se apropia de o anumită persoană, ci că a avut propriile nevoi și motive, pe care nu consideră că trebuie să le justifice în fața nimănui. Ea a subliniat că a încercat să se comporte cu respect și bun-simț, însă a rămas cu un gust amar în urma momentelor trăite.

„Din pricina faptului că nu sunt într-o stare de sănătate bună în acest moment, nu pot să stau să vă dau un răspuns tuturor întrebărilor având în vedere ce se întâmplă în emisiune cu mine. Atât zic că să țineți minte în ziua de azi când bagi un vierme în seamă și-o ia în cap și se vede fluture. Să îți faci rolul e una, să ai o atitudine de terminat e alta! În afară de asta, multă multă falsitate și disperare de atenție la multe personaje, mie nu-mi vine să cred! Abia aștept să se termine emisiunea, să îmi dau drumul la gură. Btw mi-ar fi plăcut să se fi dat povestea cum era nu numai când eram eu pe Jaguarul …să par o disperată că nu era cazul! Eu nu am venit chitită pe nimeni, am avut niște nevoi pe care nu stau să le explic la nimeni. Eu am avut respect și bun simț față de toată lumea dar uite așa ești luată de proastă, așa cred ei în mintea lor scurtă, nu e problemă. Ați știut voi cum să dați pe sticlă dar lumea vă știe în realitate, eu nu pot decât să mă uit la emisiunea asta și să învăț cât de rea și perversă e lumea GRATUIT”, a scris Mira, în mediul online, la adresa ispitei George.

Mesajul ei lasă loc unor noi controverse, mai ales că Mira a dat de înțeles că are multe lucruri de spus despre experiența din emisiune, dar că va aștepta ca filmările și difuzarea show-ului să se încheie înainte de a face alte dezvăluiri.

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