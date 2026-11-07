Ce s-a întâmplat cu relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu după conflictul din club? Am aflat tot adevărul

Ce s-a întâmplat cu relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu după conflictul din club? Am aflat tot adevărul
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Claudia și Eduard au dat cărțile pe față / Sursa foto: Colaj Cancan
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Povestea dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu pare să fie departe de final. Deși au trecut prin momente tensionate de la întoarcerea din Thailanda, cei doi continuă să dea de înțeles că sunt împreună, iar cel mai recent indiciu a apărut chiar în mediul online. CANCAN.RO a observat un detaliu care îi leagă pe cei doi: un patruped care apare atât într-o postare recentă a concurentei de la „Insula iubirii”, cât și într-o fotografie publicată de ispita-pilot pe contul său de Instagram, încă din 2023.

În urmă cu puțin timp, Claudia a publicat un story în care apare alături de un cățel. Imaginea cu patrupedul, care pare să fie din rasa Cane Corso, este însoțită de o descriere sugestivă despre iubire.

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Detaliul care atrage atenția este că același animal poate fi observat și într-o fotografie postată de Eduard Vlădescu în urmă cu trei ani. Coincidența ridică semne de întrebare și reprezintă un nou indiciu că cei doi petrec timp împreună și în afara camerelor de filmat.

Claudia și Eduard au postat fotografii cu același patruped / Sursa foto: Social media

Claudia și Eduard, împreună după conflictul din club

Apropierile dintre cei doi au fost urmărite îndeaproape și după încheierea filmărilor pentru emisiunea de la Antena 1. De altfel, în urmă cu ceva timp, Claudia și Eduard au ajuns din nou în atenția publicului după un episod tensionat petrecut într-un club din Timișoara. Cei doi au fost implicați într-un schimb de replici care a degenerat. Astfel, imaginile apărute în mediul online au stârnit numeroase reacții.

Mai exact, Claudia a fost surprinsă în timp ce îl lovea pe Eduard cu telefonul mobil. Momentul a ridicat multe semne de întrebare cu privire la relația lor. Înainte de incident, existaseră indicii că cei doi se reapropiaseră. Ulterior, atât concurenta, cât și ispita-pilot au venit cu explicații despre cele întâmplate.

Eduard a susținut că totul a pornit de la câteva glume care au mers prea departe. Totuși, el a mărturisit că lucrurile s-au rezolvat imediat. Mai mult, acesta și-a asumat responsabilitatea pentru situația creată și a mărturisit că amândoi au regretat episodul.

Concurenta și ispita-pilot s-au dat de gol

Deși momentul din Timișoara a lăsat impresia că lucrurile dintre ei nu sunt tocmai liniștite, cele mai recente indicii sugerează că legătura nu s-a rupt. Ba mai mult, noua apariție a cățelului în story-ul Claudiei readuce în atenție apropierea dintre concurentă și ispita care i-a atras atenția în Thailanda.

Cei doi au mai fost surprinși împreună și în București, iar imaginile respective au alimentat zvonurile despre o posibilă împăcare. Întrebat despre relația cu Claudia, Eduard a recunoscut că în prezent se înțeleg bine. În schimb, pilotul nu a oferit o etichetă clară legăturii dintre ei.

Cert este că nici momentul tensionat din club și nici discuțiile apărute ulterior nu par să fi pus capăt apropierii dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu. Iar cel mai recent story al tinerei adaugă un nou indiciu în povestea lor, care continuă să stârnească interesul celor care au urmărit sezonul 10 al emisiunii „Insula iubirii”.

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