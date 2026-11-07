Pescobar s-a căsătorit cu Lavinia! Cât costă rochia pe care mireasa a ales să o poarte în această zi specială

Ziua de 7 noiembrie a fost una cu o semnificație aparte pentru familia lui Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar! Afaceristul și Lavinia și-au unit astăzi destinele în fața lui Dumnezeu, la doar o zi după ce și-au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă. Mireasa a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă, aleasă pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Cei doi au ales să marcheze această zi printr-o celebrare deosebită: au îmbinat cununia religioasă cu botezul băiețelului lor.

Pentru Pescobar, ziua de astăzi a reprezentat un nou început în viața de familie. După ce și-au oficializat relația la Starea Civilă, afaceristul și partenera sa au făcut și pasul cel mare în fața altarului, alături de cei dragi. Evenimentul a fost cu atât mai emoționant cu cât, în aceeași zi, cei doi au sărbătorit și creștinarea celui mai mic membru al familiei.

Pescobar s-a căsătorit cu Lavinia!

Lavinia a ales pentru ziua cea mare o rochie de mireasă spectaculoasă: modelul „Sultry”, din colecția Rara Avis Couture. Ținuta, cu o croială tip sirenă, este realizată din dantelă franțuzească fină și se remarcă prin gulerul înalt, mânecile lungi, evazate, și fusta cu volane asimetrice din dantelă.

Nici prețul rochiei nu este unul de neglijat. Modelele couture ale brandului au prețuri estimate între 2.000 și 3.500 de euro, echivalentul a aproximativ 10.000-17.500 de lei, în funcție de magazin, eventualele modificări și personalizări. Totodată, Lavinia a optat pentru o coafură lejeră, cu părul lăsat desprins.

Pe de altă parte, nici Pescobar nu s-a lăsat mai prejos. Pentru acest moment special, afaceristul a ales să poarte un costum negru, cu sacou cambrat, cămașă albă și papion. Proaspeții căsătoriți s-au fotografiat ținându-se de mână atât în drum spre biserică, cât și în lăcașul de cult.

Cei doi au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă

Paul Nicolau și Lavinia au marcat un moment important în relația lor. Îndrăgostiții au oficializat căsătoria în fața ofițerului de stare civilă în cursul zilei de vineri. După ceremonie, cei doi au făcut publice primele fotografii din postura de soț și soție, împărtășind cu cei care îi urmăresc emoția acestui eveniment.

Înainte de cununia civilă, afaceristul a ținut să împărtășească și un gând de recunoștință. După o perioadă de trei săptămâni cu precipitații, apariția soarelui chiar în ziua ceremoniei a fost pentru el un motiv de bucurie și un semn de bun augur pentru evenimentele care urmează în familie.

„Ce bun e Doamne-Doamne cu mine. Mulțumesc, Doamne! Cum a plouat trei săptămâni, astăzi am cununia civilă, mâine am nuntă și a ieșit soarele. Mare, să aducă lumină în sufletele noastre și în călătoria noastră prin viață. Doamne, îți mulțumim! Să fiți binecuvântați!”, a transmis Pescobar.

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