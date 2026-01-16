Pescobar îl „pulverizează” pe patronul Fryday. Ce l-a scos din minți pe Paul Nicolau: “Să-mi pupe mâinile și picioarele”

A pornit jihadul în HoReCa! Pe de-o parte îl avem pe Pescobar, care tună și fulgeră pe rețelele de socializare, în colțul advers, Lucian Florea, patronul Fryday, care, deocamdată, e în silenzio stampa. Ce au de împărțit cei doi? Ne lămurește chiar Paul Nicolau, care a aruncat cu replici tăiose și acuzații, fără milă. CANCAN.RO vă dă toate detaliile!

Lui Pescobar i s-a pus pata rău pe Lucian Florea și s-a dezlănțuit pe rețelele de socializare. Inițial, a postat un videoclip în care spune că nu-și permite să-și cumpere burgeri de la Fryday, că ar fi prea scumpi, tocmai de aceea se mulțumește cu niște covrigi. Nu s-a oprit aici, așa cum era de așteptat, și a plusat cu o serie de acuzații și dezvăluiri.

Din spusele lui Paul Nicolau, el a fost cel care l-a ajutat pe patronul Fryday, iar acesta din urmă ar fi contactat persoanele cu care Pescobar colaborează, pentru a le convinge să nu mai facă afaceri cu el. Acum, se pare că afaceristul vrea să facă toate demersurile necesare pentru a-și lua înapoi tot ce i-a oferit lui Lucian Florea. Pe de altă parte, patronul Fryday nu se află la primul scandal în online de acest tip. Vă reamintim că internetul a explodat odată cu contrele pe care le-a avut cu Dragoș Neacșa și Ramore. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

Pescobar pune tunurile pe Lucian Florea de la Fryday

Paul Nicolau nu a mai ținut cont de nimic, a spus că prețurile de la Fryday sunt prea piperate, dar i-a adus și o serie de acuzații lui Lucian Florea. Din spusele lui, carnea de pasăre pe care o folosește patronul Fryday nu ar fi 100% din România, ci importată și din alte țări, precum Bulgaria și Polonia.

Despre celelalte comentarii acide și replici incisive nu are rost să mai pomenim, puteți vedea mai jos cum l-a „articulat” Pescobar pe „adversarul” său.

Fraților, eu n-am nimic cu fostul meu prieten, doar că mi-am propus să-l ajut, pentru că s-a urcat în copac și trebuie adus cu picioarele pe pământ, eu știu cum e. El e new money, eu sunt vechi money și știu cum e când te ia valul cu astea. Lumea trebuie să înțeleagă că toată expansiunea asta a lui Lucica s-a datorat faptului că a fost cu o doamnă directoare de la Raiffeisen, a combinat-o, i-au dat ăia bani, a venit o firmă de consultanță, s-a ridicat, dar asta cu spiritul românesc, cu patriotismul, m-a acuzat lumea că nu e frumos. El de asta ține de prețuri sus și e foarte scump, trebuie să aibă cifre. Mie nu îmi plac fazele astea. Acum trei ani, a venit Lucică cu un mesaj audio să-mi pupe mâinile și picioarele, că l-am inspirat, că era în faliment la Suceava, astea nu se uită. M-a deranjat că a sunat oameni cu care eu colaborez să le spună să nu mai colaboreze cu mine. Dacă ai făcut asta înseamnă că te ține, eu vreau să văd cât de mult te ține. Așa că mai ușor cu patriotismul, că 30% e pui de la Transavia, 70% e pui din Polonia, Bulgaria. De asta am zis că vreau să-l ajut, minte mult și nu e bine. Acum că ești *&*(# și %$^##, asta nu mă interesează pe mine. Că ai avut tu un moment de sinceritate când mi-ai recunoscut asta, nu mă interesează, e treaba ta, problemele tale personale. Eu n-am nicio pretenție, vreau să-mi iau înapoi ce ți-am oferit, a spus Pescobar într-un videclip postat pe TikTok.

Lucian Florea a fost contactat de CANCAN.RO, dar până la această oră nu a răspuns solicitării noastre de a oferi un punct de vedere.

