Coșmarul pe care îl visează milioane de oameni în 2026. Ce înseamnă, de fapt

Milioane de persoane din întreaga lume au experimentat paralizia în somn. Totodată, unele dintre ele au povestit că au văzut apariții înfricoșătoare, asemănătoare unor siluete întunecate.

Dacă ți s-a întâmplat vreodată să fii pe punctul de a adormi și, dintr-odată, să simți că ești complet treaz, dar nu te poți mișca și nici nu poți vorbi, în timp ce un val de teamă pune stăpânire pe tine și ai senzația tulburătoare că cineva sau ceva se află în cameră, este posibil să fi experimentat paralizia în somn. Este o experiență prin care au trecut milioane de oameni din întreaga lume.

Paralizia în somn te lasă fără puterea de a te mișca sau de a cere ajutor

Spre deosebire de un vis obișnuit, în timpul unui astfel de episod ai senzația că ești treaz și conștient de tot ceea ce se întâmplă. Mai mult decât atât, poți avea impresia că o altă prezență se află în încăpere.

Iar ceea ce face ca această experiență să fie și mai înfricoșătoare este faptul că, deși ești conștient de tot ce se întâmplă, nu te poți mișca și nici nu poți striga după ajutor.

Deși episoadele durează, de regulă, doar câteva minute, pentru persoanele care trec prin această experiență senzația este că timpul se scurge mult mai greu, iar episodul pare să dureze mult mai mult.

Potrivit doctorului Baland Jalal, neurolog și cercetător în neuroștiințe la Universitatea Harvard, aproximativ una din cinci persoane s-a confruntat cel puțin o dată cu astfel de experiențe înfricoșătoare. Acest lucru înseamnă că numărul celor care au trecut prin paralizia în somn ar putea depăși un miliard la nivel mondial.

Un aspect interesant este că multe persoane povestesc că au văzut lucruri asemănătoare în timpul acestor episoade. Printre cele mai frecvente relatări se numără apariția unor siluete întunecate, precum așa-numitul „Om cu pălărie” (Hat Man), dar și senzația apăsătoare că în încăpere se află o prezență amenințătoare.

Alte persoane susțin că și-au văzut propriul corp din exterior. Totodată, au avut impresia că plutesc deasupra lor și se privesc de la distanță.

Ce se întâmplă în organism în timpul paraliziei în somn

Potrivit doctorului Jalal, paralizia în somn apare în timpul tranziției către faza REM. Atunci, creierul se trezește înainte ca organismul să iasă din starea de paralizie musculară specifică acestei etape. Astfel, persoana devine conștientă, dar nu își poate controla corpul.

Medicul, care cercetează acest fenomen de ani de zile, explică și de ce pot apărea senzații atât de înfricoșătoare. În lipsa reacțiilor obișnuite ale corpului, creierul încearcă să interpreteze situația și poate genera senzații neobișnuite.

„În lipsa informațiilor transmise de corp, creierul încearcă să completeze golurile, generând uneori senzații bizare, precum plutirea, învârtirea sau scufundarea”, a explicat medicul. „Creierul este un povestitor care încearcă permanent să găsească explicații pentru ceea ce se întâmplă. Atunci când paralizia, presiunea resimțită în piept și senzația de sufocare apar simultan – manifestări rămase din faza REM a somnului, creierul încearcă să le găsească o explicație”, a mai adăugat neurologul.

Cum poți preveni episoadele de paralizie în somn

Cauzele exacte ale paraliziei în somn nu sunt pe deplin cunoscute. Totuși, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), fenomenul a fost asociat cu insomnia, programul de somn neregulat, schimbările de fus orar, munca în ture, tulburarea de stres posttraumatic, narcolepsia, anxietatea și istoricul familial de paralizie în somn.

Pentru a reduce riscul apariției episoadelor, NHS recomandă respectarea unui program regulat de somn și odihna timp de șapte până la nouă ore pe noapte, precum și practicarea constantă a exercițiilor fizice.

De asemenea, specialiștii recomandă evitarea meselor copioase, a alcoolului și a fumatului înainte de culcare. O altă recomandare este evitarea dormitului pe spate, deoarece această poziție poate crește probabilitatea apariției episoadelor.

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