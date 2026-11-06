Calendarul târgurilor de Crăciun din 2026. Care este primul oraș care dă startul sărbătorilor

Calendarul târgurilor de Crăciun din 2026. Care este primul oraș care dă startul sărbătorilor
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Sursa foto: Shutterstock
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Deși mai sunt săptămâni bune până la Crăciun, românii așteaptă, ca în fiecare an, deschiderea târgurilor de sezon, iar în 2026 primul astfel de târg se deschide pe 13 noiembrie.

Craiova și Sibiu dau startul sezonului festiv, în timp ce Bucureștiul și Brașovul își vor întâmpina vizitatorii spre sfârșitul lunii.

În marile orașe au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Organizatorii au anunțat perioadele de desfășurare a târgurilor, precum și o parte dintre atracțiile pregătite pentru vizitatori, scrie Playtech.

Târgurile de la Sibiu și Craiova se deschid pe 13 noiembrie

La Craiova, târgul de Crăciun va fi organizat în centrul orașului, între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Tema ediției este „Tărâmul elfilor”, iar printre atracții se numără un trenuleț care va circula în jurul bradului, decorațiuni tematice și căsuțe cu produse tradiționale.

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Programul anunțat pentru comercianți este de luni până joi, între orele 13:00 și 21:00, și de vineri până duminică, între 10:00 și 22:00.

Sursa foto: Shutterstock

Tot pe 13 noiembrie se deschide târgul din Piața Mare a Sibiului, care va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Peste 120 de expozanți vor comercializa decorațiuni, produse artizanale și preparate specifice sezonului.

Programul este de luni până vineri, între 11:00 și 22:00, iar în weekend, între 10:00 și 22:00.

Când se deschide târgul din București

În București, târgul organizat în Piața Constituției va avea loc între 27 noiembrie și 27 decembrie. Accesul va fi gratuit, iar vizitatorii vor găsi 133 de căsuțe, un brad de 30 de metri, o roată panoramică, un carusel și Casa lui Moș Crăciun.

În Capitală sunt anunțate și alte evenimente, inclusiv târgul de la Opera Comică pentru Copii, care începe pe 20 noiembrie, și West Side Christmas Market, programat din 26 noiembrie.

La Brașov, căsuțele comercianților se vor deschide pe 27 noiembrie, în timp ce inaugurarea oficială și aprinderea iluminatului festiv sunt programate pentru 30 noiembrie. Târgul se va desfășura în Piața Sfatului, până pe 3 ianuarie 2027.

Sursa foto: Profimedia

Calendarul târgurilor de Crăciun din România

  • Craiova: 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
  • Sibiu: 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
  • Cluj-Napoca: 20 noiembrie 2026 – 1 ianuarie 2027
  • București, Piața Constituției: 27 noiembrie – 27 decembrie 2026
  • Brașov: 27 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
  • Oradea: 27 noiembrie – 26 decembrie 2026, potrivit calendarelor publicate
  • Timișoara: 29 noiembrie 2026 – 7 ianuarie 2027

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