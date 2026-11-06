Restaurantul în care poți comanda un singur fel de mâncare. Motivul pentru care clienții stau la coadă ore întregi

Un nou concept gastronomic lansat la Milano atrage atenția prin simplitate. Restaurantul are un singur fel principal în meniu, un preț fix și promite servire rapidă, reușind deja să ajungă la sute de clienți în fiecare zi.

La numărul 79 de pe Corso Garibaldi din Milano a fost deschis La Rue, un restaurant care merge pe o formulă neobișnuită pentru piața italiană. Clienții nu au de ales între zeci de preparate, ci primesc un singur fel principal, diferența fiind făcută doar de gradul de preparare al cărnii.

Un concept bazat pe simplitate și preț fix

Fondatorii localului au ales să reducă la minimum opțiunile din meniu și să pună accent pe calitatea produsului servit. Restaurantul poartă un nume inspirat din cultura franceză, iar influența se regăsește atât în amenajare, cât și în preparatul principal oferit clienților.

Cei care trec pragul localului nu pot face rezervări și trebuie, de multe ori, să aștepte la coadă. Odată ajunși la masă, primesc o salată verde, urmată de antricot de vită tăiat subțire, servit cu un sos secret și cartofi prăjiți la discreție. Costul este de 35 de euro.

În acest preț sunt incluse apa, tacâmurile și chiar o porție suplimentară. În afara preparatului principal, meniul mai cuprinde deserturi și o selecție de vinuri.

Ideea a stârnit rapid interesul publicului.

„Meniul cu un singur fel de mâncare la Milano este viitorul. Astăzi oamenii vor să mănânce bine, dar în cantități mai mici decât altădată. Iar siguranța sumei pe care o vei cheltui are și ea o importanță”, spune Vivia Francesca Guarducci Antinori, unul dintre asociați.

Până la 350 de mese servite zilnic

Pe lângă prețul fix, proprietarii mizează și pe un timp redus petrecut la masă. Obiectivul este ca fiecare client să își încheie masa în aproximativ 45-60 de minute.

„Suntem încă în perioada de rodaj, dar ne apropiem și de acest obiectiv”, mai precizează asociatul.

Primele rezultate indică un interes ridicat pentru acest model de afacere. În primele 12 zile de funcționare, restaurantul a înregistrat o medie de 350 de mese servite pe zi. Capacitatea actuală este de aproximativ 90 de locuri, însă aceasta ar putea crește la 150 după deschiderea terasei.

Pentru moment, opțiunile pentru vegani sunt limitate. Reprezentanții restaurantului spun că alternativa disponibilă este „salată dublă, apoi cartofi prăjiți: vom crea ceva special, dar deocamdată nu am avut multe cereri”.

Planuri de extindere și obiective de sustenabilitate

Administratorii proiectului și-au stabilit și o serie de obiective legate de reducerea impactului asupra mediului. Printre acestea se numără creșterea cu 60% a ingredientelor cumpărate de la furnizori locali, reducerea cu 15% a deșeurilor din bucătărie și menținerea sub 50% a proporției deșeurilor solide reciclate sau transformate în compost.

Dezvoltarea conceptului va continua prin deschiderea unei noi locații chiar lângă restaurantul existent. Aceasta va purta numele „La Baguette” și va funcționa pe același principiu gastronomic, oferind un sandviș franțuzesc cu antricot, sos secret și cartofi prăjiți, destinat consumului rapid și livrărilor.

Potrivit administratorului Efficiens, compania care a lansat La Rue, modelul nu este unul nou la nivel internațional.

„Există mai mulți operatori în lume, în Franța și nu numai, care aplică o formulă similară, mereu cu salată, sos și cartofi prăjiți. Noi am adus-o în Italia”, spune acesta.

Antricotul, preparatul aflat în centrul conceptului, reprezintă un mușchi de vită dezosat provenit din zona dorsală a animalului, situată între mușchi și coaste. Preparatul are o tradiție îndelungată în gastronomia franceză, unde rețetele sale sunt consemnate încă din bucătăriile secolului al XVIII-lea.

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