Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România

ProMotor aduce în fața publicului un nou episod al emisiunii „Podcast cu Prioritate”, dedicat pasionaților de motorsport și automobile. Invitatul ediției cu numărul 116 este Sorin Ene, campion național de drift și unul dintre numele cunoscute ale motorsportului românesc.

Alături de moderatorul Marius Vișan, acesta va discuta despre cariera sa, familie, mașini și viitorul driftului din România. Episodul apare vineri, 6 noiembrie 2026, pe YouTube ProMotor România.

Cu o experiență îndelungată în competițiile de drift, Sorin Ene va vorbi despre evoluția acestui sport, provocările întâlnite de piloți și diferențele dintre generațiile care concurează în prezent.

Unul dintre subiectele importante ale episodului este apariția unor tineri piloți care încep să obțină rezultate tot mai bune în competițiile naționale și internaționale. Cine sunt cei care vin puternic din urmă, ce calități trebuie să aibă un viitor campion și cât de dificil este să ajungi la cel mai înalt nivel?

Discuția va aborda și latura personală a invitatului. Sorin Ene va povesti despre familie, despre echilibrul dintre viața personală și competiții, dar și despre sacrificiile pe care le presupune o carieră în motorsport.

Pasiunea pentru automobile va fi, de asemenea, în centrul atenției. Într-un moment dedicat partenerului PLUS-AUTO Marketplace, Sorin Ene își va spune părerea despre trei modele disponibile pe platformă: Ford Mustang Cabriolet, BMW M4 și Mazda MX-5.

Agresivitatea în trafic: de ce își pierd șoferii cumpătul și cum poate fi combătut acest fenomen?

Un alt subiect abordat în cadrul podcastului este agresivitatea în trafic, un fenomen tot mai prezent pe șoselele din România. Sorin Ene va discuta despre cauzele comportamentului agresiv la volan, despre diferența dintre condusul sportiv pe circuit și cel responsabil pe drumurile publice, dar și despre modalitățile prin care pot fi prevenite conflictele dintre șoferi.

Discuția va pune accent și pe rolul educației rutiere, al autocontrolului și al cursurilor de conducere defensivă în reducerea comportamentelor periculoase din trafic.

De la performanțele mașinilor de drift la automobilele potrivite pentru utilizarea zilnică, episodul va explora preferințele personale ale lui Sorin Ene și relația sa cu lumea auto.