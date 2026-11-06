BANCUL ZILEI | Dacă cineva lucrează...

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc efervescent, perfect pentru a-ţi ridica starea de spirit. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Motto-ul zilei:

Dacă cineva râde, râzi împreună cu el!

Dacă cineva cântă, cântă împreună cu el!

Dacă cineva lucrează, lasă-l să lucreze!

Alte bancuri amuzante

Omida vorbitoare

Se duce un om la un magazin zoo și zice:

– Aveți vreun animal vorbitor?

Vânzătorul:

– Da, avem, poftim o omidă vorbitoare!

Cumpără omul omida, o aduce acasă și o pune într-o cutiuță, pe urmă îi spune:

– Mergi la plimbare?

Ea tace. El strigă mai tare:

– Mergi la plimbare?

Iarăși tace, omul enervat la maximum, strigă din toate puterile:

– Mergi la plimbare?

Omida:

– Nu striga bre, nu vezi că mă încalț?!

Bulă se întoarce din America

Bulă, reîntors din America:

-Salut, măi dragă, Ștrulă!

-Când te-ai întors Bulă?

-Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să ai grijă de soția mea, care era gravidă în luna a cincea. Spune-mi, cum este?

-Păi, cum să fie mă Bulă, așa cum ai lăsat-o, gravidă în luna a cincea!

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Și nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă are o veste bună și una rea

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Ce le-a zis Bulă femeilor din viața lui

Bulă și-a chemat sotia, iubita și vecina și a spus: „Fetelor, vin vremuri grele, vor fi disponibilizări.”

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BANCUL ZILEI | „Ție cum îți merge?”