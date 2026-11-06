BANCUL ZILEI | Dacă cineva lucrează...

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc efervescent, perfect pentru a-ţi ridica starea de spirit. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
Motto-ul zilei:
Dacă cineva râde, râzi împreună cu el!
Dacă cineva cântă, cântă împreună cu el!
Dacă cineva lucrează, lasă-l să lucreze!
Alte bancuri amuzante
Omida vorbitoare
Se duce un om la un magazin zoo și zice:
– Aveți vreun animal vorbitor?
Vânzătorul:
– Da, avem, poftim o omidă vorbitoare!
Cumpără omul omida, o aduce acasă și o pune într-o cutiuță, pe urmă îi spune:
– Mergi la plimbare?
Ea tace. El strigă mai tare:
– Mergi la plimbare?
Iarăși tace, omul enervat la maximum, strigă din toate puterile:
– Mergi la plimbare?
Omida:
– Nu striga bre, nu vezi că mă încalț?!
Bulă se întoarce din America
Bulă, reîntors din America:
-Salut, măi dragă, Ștrulă!
-Când te-ai întors Bulă?
-Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să ai grijă de soția mea, care era gravidă în luna a cincea. Spune-mi, cum este?
-Păi, cum să fie mă Bulă, așa cum ai lăsat-o, gravidă în luna a cincea!
Bulă și Insula Iubirii
Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.
Bulă merge în cârje
– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Și nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.
Bulă are o veste bună și una rea
– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!
Ce le-a zis Bulă femeilor din viața lui
Bulă și-a chemat sotia, iubita și vecina și a spus: „Fetelor, vin vremuri grele, vor fi disponibilizări.”
CITEŞTE ŞI: BANC | Bulă sună la Patriarhie