Ce vedete participă la Chefi la cuțite sezonul 18. Lora, Oana Zăvoranu și Ramona Bădescu, printre invitați

Ce vedete participă la Chefi la cuțite sezonul 18. Lora, Oana Zăvoranu și Ramona Bădescu, printre invitați
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Chefi la cuţite. Foto: Antena 1
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Noul sezon Chefi la cuțite se apropie de debut, iar printre cei care vor intra în ringul audițiilor pe nevăzute se numără mai multe vedete din lumea mondenă, sportivă și artistică. Telespectatorii le vor vedea încercând să-i impresioneze pe jurați cu preparatele pregătite.

Mai sunt nouă zile până când Irina Fodor va da startul luptelor pentru amuletele sezonului 18 Chefi la cuțite, iar la masa juraților vor ajunge atât concurenți dornici să-și demonstreze talentul culinar, cât și o serie de invitați cunoscuți publicului.

Începe un nou sezon din Chefi la cuţite

Printre cei care vor găti în fața Chefilor se află Ramona Bădescu, dar și Lora, care va participa alături de soțul ei, Ionuț Ghenu. Preparatele pregătite de aceștia vor putea fi văzute în cadrul audițiilor care debutează pe 15 noiembrie la Antena 1 și AntenaPLAY.

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La bancurile de lucru din bucătăria emisiunii vor ajunge și două prietene care își vor testa priceperea în domeniul gastronomic. Este vorba despre Milana, fiica lui Adrian Ilie, și Maria, fiica lui Gică Popescu.

Printre cei care vor încerca să-i surprindă pe jurați se numără și Oana Zăvoranu, care va beneficia de ajutorul soțului său, Alex Ashraf.

De asemenea, artistul de stand-up Teo va intra în bucătăria Chefi la cuțite alături de soția sa, Melinda Teohari. Acesta mizează pe experiența partenerei sale, cunoscută ca Chef și antreprenor în domeniul culinar, pentru a face o impresie bună în fața juraților.

CITEŞTE ŞI: Reguli noi la Chefi la Cuțite, sezon 18. Ce se întâmplă cu jurații de la Antena 1

Finala Chefi la cuțite 2026. Cine este câștigătorul sezonului 17

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