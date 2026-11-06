Val de critici pentru Andreea Tonciu după fotografiile cu animale sălbatice. Vedeta se apără: „Nu erau sedate”

Val de critici pentru Andreea Tonciu după fotografiile cu animale sălbatice. Vedeta se apără: „Nu erau sedate”
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Andreea Tonciu
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Andreea Tonciu a fost criticată pe rețelele de socializare după ce a postat poze dintr-o vacanţă în Dubai, în care apare alături de mai multe animale sălbatice. Internauții au pus la îndoială condițiile în care au fost făcute fotografiile, iar vedeta a decis să ofere explicații publice.

Fotografiile Andreei Tonciu dintr-o grădină zoologică din Dubai au generat numeroase reacții în online. Mulți au susținut că animalele lângă care s-a fotografiat ar fi fost sedate, având în oamenii se puteau apropia de ele fără să devină agresive.

Andreea Tonciu a răspuns criticilor din online

După valul de comentarii negative, Andreea Tonciu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a respins acuzațiile potrivit cărora animalele ar fi fost sedate pentru a putea interacționa cu turiștii.

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7 poze

Vedeta a explicat că animalele sunt dresate și că astfel de experiențe sunt disponibile pentru vizitatorii care ajung în Dubai. În imaginile publicate, Andreea Tonciu apare alături de tigri, lei și alte animale sălbatice.

”Am fost foarte criticată ca am făcut poze cu aceste animale sălbatice… tin sa vă anunț ca nu erau sedate, ci DRESATE! În Dubai este o activitate sa vi sa vezi animale sălbatice, sa faci poză cu ele, sa le atingi, ba mai mult să te bagi în piscină cu ele. Așa ca numai dați cu hate… cunoscătorii știu despre ce vorbesc. Vă las mai multe poze”, a declarat Andreea Tonciu, pe Facebook.

Internauţii nu s-au lăsat convinşi

Explicațiile Andreei Tonciu nu i-au convins pe toți cei care au comentat la postare. O parte dintre urmăritorii săi au continuat să își susţină opinia despre starea animalelor și au susținut că acestea ar fi putut fi afectate în alt mod.

Printre comentariile apărute la postare s-a numărat și cel al unei fanele care a contestat varianta prezentată de vedetă și a susținut că animalele nu păreau doar dresate.

”Sincer, faza asta cu Dubaiul a cam luat mințile la toată lumea… nu sunt sedate, sunt extrem de sedate. Un animal dresat nu stă “leșinat” , toate stau pe jos fiindcă nu mai au putere să se ridice la cat de “dresate” sunt”, a scris o fană în secțiunea de comentarii a postării făcute de Andreea Tonciu.

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