Gabriella încă e îndrăgostită de Marco și la 8 luni după Insula iubirii: ”Ce am trăit cu el a fost intens”

Gabriella încă e îndrăgostită de Marco și la 8 luni după Insula iubirii: ”Ce am trăit cu el a fost intens”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Deși Marco s-a întors la soția sa, Bianca, Gabriella pare să păstreze o amintire specială a poveștii pe care au trăit-o în Thailanda. Modul în care vorbește despre el, la luni bune de la încheierea filmărilor, ridică semne de întrebare cu privire la sentimentele pe care le-ar mai avea.

Povestea dintre Gabriella și Marco, de la Insula Iubirii, continuă să stârnească interes, chiar dacă experiența lor din Thailanda s-a încheiat de mai multe luni. Cei doi au avut parte de momente intense în timpul emisiunii, iar apropierea dintre ei a depășit, la un moment dat, limitele unei simple interacțiuni între ispită și concurent. Acum, la aproximativ opt luni de la terminarea filmărilor, Gabriella vorbește în continuare într-un mod special despre bărbatul alături de care a trăit una dintre cele mai intense experiențe emoționale.

Gabriella mai este îndrăgostită de Marco?

Prezența lui Marco în viața sa pare să fi lăsat o amprentă importantă, iar felul în care Gabriella privește retrospectiv ceea ce s-a întâmplat între ei sugerează că acea perioadă nu a fost una oarecare. Pentru tânăra ispită, experiența din Thailanda a însemnat mai mult decât o simplă atracție de moment. A fost o apropiere pe care nu o mai trăise până atunci și care a surprins-o inclusiv prin intensitatea sentimentelor.

La momentul participării în emisiune, Gabriella nu se afla într-o relație și era singură de aproape un an. Nu avea un partener acasă și nici nu a intrat în competiție cu intenția de a începe o poveste de iubire. Cu toate acestea, întâlnirea cu Marco a schimbat dinamica experienței sale. Între cei doi s-a creat o conexiune puternică, iar Gabriella a ajuns să se implice emoțional mai mult decât s-ar fi așteptat.

„Felul în care mă îndrăgostesc, adică eu am fost ispită, nu aveam nicio relație. Eram singură, nu am avut iubit de aproape un an și sunt o persoană care nu mă gândesc la cât timp te cunosc, pentru mine iubirea nu are un timp. Eu, ce am trăit până acum cu Marco, pentru mine a fost și foarte intens și ceva care nu am trăit niciodată și aveam nevoia să îi spun tot ce mă gândesc. Cred că este ceva frumos să poți să te îndrăgostești de cineva, de sufletul lui.”, a spus Gabriella la Antena Stars.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât, după încheierea filmărilor, Marco a ales să se întoarcă la soția sa, Bianca. În ciuda apropierii pe care a avut-o cu Gabriella în cadrul emisiunii, viața lui sentimentală a continuat într-o altă direcție.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Antena Stars (@antenastarsoficial)

CITEȘTE ȘI: Ce a făcut-o pe Gabriella Barbu să se îndrăgostească de Prințul Marco! Dezvăluiri neașteptate despre ispita de la Insula Iubirii

Dovada clară că Prințul Marco și Bianca Ghiurcă nu au divorțat! Cum au fost surprinși în Roma, după filmările Insula Iubirii

 

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ilona Brezoianu, adevărul despre scandalul cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz”
Ilona Brezoianu, adevărul despre scandalul cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz”
Momentul în care Claudia Ion i-a dat papucii lui Mocăniță la Insula Iubirii! I-a spus adio pentru totdeauna
Momentul în care Claudia Ion i-a dat papucii lui Mocăniță la Insula Iubirii! I-a spus adio pentru totdeauna
Raluca Bădulescu nu a fost impresionată de lacrimile lui Valerie Lungu. Acuzată că s-a dat da soțul ei, blonda o critică dur
Raluca Bădulescu nu a fost impresionată de lacrimile lui Valerie Lungu. Acuzată că s-a dat da soțul ei, blonda o critică dur
Mama Biancăi Ghiurcă a pus mâna pe telefon și a umilit-o pe Gabriella, după ce a văzut Prințul a călcat strâmb cu ea la Insula iubirii
Mama Biancăi Ghiurcă a pus mâna pe telefon și a umilit-o pe Gabriella, după ce a văzut Prințul a călcat strâmb cu ea la Insula iubirii
Cât de grav a fost, de fapt, accidentul lui Mocăniță de la date? A cerut spitalizare, dar l-am prins cu minciuna
Cât de grav a fost, de fapt, accidentul lui Mocăniță de la date? A cerut spitalizare, dar l-am prins cu minciuna
Hoț român, prins în cel mai neașteptat mod! A adormit în patul casei în care intrase la furat
Mediafax
Hoț român, prins în cel mai neașteptat mod! A adormit în patul casei în care intrase la furat
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade
Gandul.ro
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Reclama „manea” de Black Friday de la eMAG a încins internetul. Expert: „Când ești lider de piață, oricând poți face altfel”
Adevarul
Reclama „manea” de Black Friday de la eMAG a încins internetul. Expert: „Când ești lider de piață, oricând poți face altfel”
Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului care a scandalizat întreaga țară
Digi24
Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului care a scandalizat întreaga țară
Cum îi atrage Kim Jong Un pe hackeri de partea regimului: apartamente, bani și o misiune specială
Mediafax
Cum îi atrage Kim Jong Un pe hackeri de partea regimului: apartamente, bani și o misiune specială
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni”
Click.ro
Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni”
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă
Digi 24
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade
Gandul.ro
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.