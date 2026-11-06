Gabriella încă e îndrăgostită de Marco și la 8 luni după Insula iubirii: ”Ce am trăit cu el a fost intens”

Deși Marco s-a întors la soția sa, Bianca, Gabriella pare să păstreze o amintire specială a poveștii pe care au trăit-o în Thailanda. Modul în care vorbește despre el, la luni bune de la încheierea filmărilor, ridică semne de întrebare cu privire la sentimentele pe care le-ar mai avea.

Povestea dintre Gabriella și Marco, de la Insula Iubirii, continuă să stârnească interes, chiar dacă experiența lor din Thailanda s-a încheiat de mai multe luni. Cei doi au avut parte de momente intense în timpul emisiunii, iar apropierea dintre ei a depășit, la un moment dat, limitele unei simple interacțiuni între ispită și concurent. Acum, la aproximativ opt luni de la terminarea filmărilor, Gabriella vorbește în continuare într-un mod special despre bărbatul alături de care a trăit una dintre cele mai intense experiențe emoționale.

Gabriella mai este îndrăgostită de Marco?

Prezența lui Marco în viața sa pare să fi lăsat o amprentă importantă, iar felul în care Gabriella privește retrospectiv ceea ce s-a întâmplat între ei sugerează că acea perioadă nu a fost una oarecare. Pentru tânăra ispită, experiența din Thailanda a însemnat mai mult decât o simplă atracție de moment. A fost o apropiere pe care nu o mai trăise până atunci și care a surprins-o inclusiv prin intensitatea sentimentelor.

La momentul participării în emisiune, Gabriella nu se afla într-o relație și era singură de aproape un an. Nu avea un partener acasă și nici nu a intrat în competiție cu intenția de a începe o poveste de iubire. Cu toate acestea, întâlnirea cu Marco a schimbat dinamica experienței sale. Între cei doi s-a creat o conexiune puternică, iar Gabriella a ajuns să se implice emoțional mai mult decât s-ar fi așteptat.

„Felul în care mă îndrăgostesc, adică eu am fost ispită, nu aveam nicio relație. Eram singură, nu am avut iubit de aproape un an și sunt o persoană care nu mă gândesc la cât timp te cunosc, pentru mine iubirea nu are un timp. Eu, ce am trăit până acum cu Marco, pentru mine a fost și foarte intens și ceva care nu am trăit niciodată și aveam nevoia să îi spun tot ce mă gândesc. Cred că este ceva frumos să poți să te îndrăgostești de cineva, de sufletul lui.”, a spus Gabriella la Antena Stars.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât, după încheierea filmărilor, Marco a ales să se întoarcă la soția sa, Bianca. În ciuda apropierii pe care a avut-o cu Gabriella în cadrul emisiunii, viața lui sentimentală a continuat într-o altă direcție.

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