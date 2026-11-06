Loredana Chivu a pierdut toți cei 27.000 euro câștigați la Asia Express. Ce veste teribilă a primit, când a ajuns acasă

Loredana Chivu a pierdut toți cei 27.000 euro câștigați la Asia Express. Ce veste teribilă a primit, când a ajuns acasă
Loredana Chivu are datorii
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Participarea la Asia Express s-a dovedit o experiență profitabilă pentru Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, însă bucuria câștigurilor financiare ar putea fi umbrită de problemele juridice pe care blondina le are în România. După nouă săptămâni petrecute în competiția de la Antena 1, cele două concurente au acumulat sume importante, dar pentru Loredana Chivu există și o veste deloc plăcută, legată de un proces care durează de mai mulți ani.

Cele două vedete au participat împreună la aventura de pe Drumul Mătăsii, unde au trecut prin numeroase provocări și au încercat să reziste cât mai mult în competiție. Deși parcursul lor nu a continuat până în marea finală, perioada petrecută în reality-show le-a adus recompense financiare consistente.

Loredana Chivu a pierdut toți cei 27.000 euro câștigați la Asia Express

Potrivit informațiilor apărute despre remunerația concurentelor, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu ar fi primit câte 3.000 de euro pentru fiecare etapă în care au rămas în concurs. Cum aventura lor s-a întins pe parcursul a nouă săptămâni, fiecare ar fi încasat aproximativ 27.000 de euro. Astfel, participarea la Asia Express le-a adus celor două câștiguri de ordinul zecilor de mii de euro, chiar dacă nu au reușit să ajungă până la capătul traseului.

Pentru Loredana Chivu, însă, suma câștigată în cadrul emisiunii ar putea să nu reprezinte doar un motiv de satisfacție. Vedeta este implicată într-un conflict juridic cu o clinică estetică, iar situația a luat o turnură nefavorabilă pentru aceasta. Procesul are legătură cu intervențiile estetice la care a apelat în urmă cu aproximativ cinci ani și cu acuzațiile pe care le-a făcut ulterior la adresa unității medicale.

Ana Mocanu și Loredana Chivu

Procesul care îi poate aduce Loredanei Chivu o notă de plată uriașă

Problemele au început după ce Loredana Chivu a trecut printr-o intervenție de mărire a posteriorului, în urma căreia ar fi apărut complicații medicale serioase. Vedeta a avut nevoie de numeroase intervenții ulterioare, inclusiv operații reconstructive, pentru a remedia problemele apărute. În total, aceasta ar fi trecut prin 14 operații, o perioadă dificilă care a avut un impact major asupra vieții sale.

Ulterior, blondina a făcut publică experiența prin care a trecut și a vorbit despre problemele întâmpinate după intervenția estetică. Situația a ajuns în instanță după ce reprezentanții clinicii au decis să deschidă un proces împotriva vedetei, considerând că afirmațiile și acțiunile acesteia le-au afectat interesele.

Disputa juridică s-a prelungit pe parcursul mai multor ani, iar dosarul a trecut prin mai multe etape procesuale. Deși Loredana Chivu a continuat să conteste deciziile nefavorabile, ultimele vești din instanță nu sunt în avantajul său.

Cea mai recentă cerere de recurs formulată de vedetă ar fi fost respinsă de judecători. În urma acestei decizii, Loredana Chivu trebuie să achite și cheltuieli de judecată estimate la aproximativ 2.300 de euro. Hotărârea prevede și un termen de 30 de zile pentru exercitarea căii de atac, în condițiile stabilite de instanță.

Ce sumă îi solicită clinica vedetei

Miza conflictului este însă mult mai mare decât cheltuielile de judecată. Clinica ar solicita despăgubiri totale de 250.000 de euro, împărțite în trei categorii. Mai exact, 50.000 de euro ar reprezenta daune solicitate pentru afirmațiile făcute de Loredana Chivu, alte 100.000 de euro ar fi cerute pentru prejudiciul de imagine, iar încă 100.000 de euro ar viza presupusa încălcare a unor clauze contractuale.

Dacă pretențiile financiare ale clinicii vor fi admise definitiv de instanță, consecințele pentru vedetă ar putea fi considerabile. Suma solicitată reprezintă aproape de zece ori câștigul obținut de aceasta pentru cele nouă săptămâni petrecute la Asia Express.

Practic, cei 27.000 de euro pe care Loredana Chivu i-ar fi câștigat în cadrul emisiunii ar putea fi puși în umbră de obligațiile financiare rezultate din acest litigiu. Totuși, suma de 250.000 de euro reprezintă pretențiile formulate de clinică, nu o obligație de plată definitiv stabilită în totalitate prin simpla respingere a recursului menționat.

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