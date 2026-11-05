Fostul soț al Roxanei Vașniuc, prima reacție după ce vedeta a cerut ordin de protecție împotriva lui

Fostul soț al Roxanei Vașniuc, prima reacție după ce vedeta a cerut ordin de protecție împotriva lui
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Scandal între Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin
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Roxana Vașniuc pare că a ajuns într-o situație disperată în scandalul cu fostul ei soț, Ionuț Lorin. Conflictul dintre cei doi a izbucnit după declarațiile publice făcute de vedetă, în care aceasta a spus că nu își mai poate vedea fetița, dar că speră că situația se va rezolva pașnic. Aceste declarații se pare că ar fi stârnit furia fostului partener, care ieri, 4 noiembrie, ar fi mers la locuința ei și ar fi amenințat-o cu acte de violență. Roxana Vașniuc a apelat la ajutorul autorităților, iar pe numele lui Ionuț Lorin a fost emis un ordin de protecție. Acum, bărbatul a avut prima reacție în urma celor intâmplate. 

După 14 ani de relație și patru ani de căsnicie, timp în care au devenit și părinți, Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin au decis să divorțeze. În luna aprilie a acestui an, Roxana Vașniuc anunța divorțul. Despărțirea dintre cei doi nu a fost neapărat pașnică, mai ales că aceasta spunea că mariajul s-a încheiat din cauza minciunii și a trădării. Iar acum se pare că situația a devenit cu mult mai gravă.

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Ionuț Lorin, prima reacție după scandalul cu fosta soție

În urma celor întâmplate, Ionuț Lorin a avut prima reacție. Deși a fost acuzat că încearcă să își întoarcă fetița împotriva mamei sale și că ar fi amenințat-o cu acte de violență pe Roxana Vașniuc, bărbatul neagă tot. Mai exact, acesta a spus că toate declarațiile fostei sale soții sunt „doar minciuni”. Mai mult, s-a plâns că a fost nevoit să stea în casă tocmai pentru a nu atrage atenția și pentru că știe felul în care ar putea acționa Roxana Vașniuc.

Ionuț Lorin nu a vrut să apară public să demonteze acuzațiile fostei partenere, susținând că a luat această decizie pentru binele fetiței sale. Însă, bărbatul a transmis un mesaj în cadrul emisiunii „Viața fără Filtru”.

„Acesta a spus că el este acasă și nu s-a deplasat de la domiciliu decât dimineață, când a dus fata la școală. Nu a desfășurat nicio activitate astăzi, tocmai pentru a nu stârni discuții, pentru că îi cunoaște tertipurile ei. El nu își dorește să dea declarații publice sau să apară la televizor pentru a proteja imaginea copilului. Se vor ocupa avocații de tot. Sunt doar minciuni”, a fost mesajul pe care prezentatoarea Natalia Mateuț l-a redat în numele lui Ionuț Lorin.

Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin, înaite de despărțire /Foto: Social media

Deși Ionuț Lorin susține că nimic din ce a declarat Roxana Vașniuc nu este adevărat, ordinul de protecție ce a fost emis pe numele lui pare să îl contrazică. Ieri, vedeta a fost nevoită să sune de trei ori la 112 pentru ca un echipaj de poliție să intervină în conflictul cu fostul partener. Mai mult, aceasta a spus că autoritățile au tergiversat intenționat intervenția, căci bărbatul ar avea o influență destul de mare.

În cele din urmă, oamenii legii s-au prezentat la fața locului și au constatat că amenițarea a fost reală, așa că au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile, cu monitorizare electronică.

„În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent asupra victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, cu monitorizare electronică. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul IPJ Ilfov.

 

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Foto: Facebook

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