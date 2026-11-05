Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani. Primele imagini de la ceremonie

Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani. Primele imagini de la ceremonie
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Cristina Bâtlan s-a căsătorit cu afaceristul
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Cristina Bâtlan și Gabriel Traian s-au căsătorit civil. Pentru a doua oară în viață, investitoarea de la Imperiul Leilor a rostit cel mai important „DA” în fața ofițerului stării civile. 

Joi, 5 noiembrie, Cristina Bâtlan și Gabriel Traian s-au căsătorit civil la Primăria Sectorului 1 din București. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, în prezența nașilor, familiei și a prietenilor foarte apropiați.

Cristina Bâtlan și Gabriel Traian/ sursă foto: social media

Cristina Bâtlan și Gabriel Traian s-au căsătorit

Fondatoarea brandului Musette a îmbrăcat o rochie elegantă, tip sirenă, cu un corset elegant, fustă conică din dantelă și umeri goi. Ținuta a fost completată de o capă din blană artificială bej, alături de un buchet curgător de orhidee albe, notează Click. Afaceristul Traian a optat pentru o un costum negru, cămașă albă, cravată neagră și o pereche de pantofi eleganți.

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Cristina Bâtlan și Gabriel Traian s-au căsătorit/ sursă foto: social media

Fondatoarea brandului Musette și soțul ei s-au cunoscut în urmă cu mulți ani prin prisma activității profesionale. Conexiunea dintre ei a fost una cât se poate de firească, relația dintre ei evoluând natural de-a lungul timpului.

Cristina Bâtlan a divorțat de Roberto, tatăl copilului ei, în anul 2018, despărțirea lor nefiind și pe plan profesional, unde au rămas în continuare parteneri de afaceri. Între timp, fondatoarea brandului Musette și-a refăcut viața alături de Gabriel Traian, care în anul 2023 i-a oferit inelul de logodnă. Momentul cererii în căsătorie a avut loc în Veneția, chiar de ziua ei de naștere

„El lucrează tot în domeniul afacerilor, e important să ai lângă tine un om care are același stil de viață, altfel nu aveți subiecte comune. El mi-a scris, era client, era interesat de niște pantofi și am început să vorbim. Ăsta a fost startul, a durat luni de zile până ne-am întâlnit. Și întâlnirea a fost ceva firesc.

Era un om normal și m-am întâlnit cu el prima oară la masă cu alți oameni, nici nu mi-a dat prins cap să mă gândesc la așa ceva. Asta m-a făcut și mai mult să mă uit în urmă și mi-am dat seama că are legătură cu nevoia de a avea ceva.

De ziua mea a venit cererea brusc și de-aia adevărată, ca în filme. Este inel, verigheta e aia fără pietre. Da, e verighetă de logodnă! (…) De ziua mea a venit cererea brusc și de-aia adevărată, ca în filme, am fost șocată.”, spunea Cristina Bâtlan într-un interviu.

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