Ce a făcut-o pe Gabriella Barbu să se îndrăgostească de Prințul Marco! Dezvăluiri neașteptate despre ispita de la Insula Iubirii

Ce a făcut-o pe Gabriella Barbu să se îndrăgostească de Prințul Marco! Dezvăluiri neașteptate despre ispita de la Insula Iubirii
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Marco şi Gabriella
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Gabriella Barbu a vorbit despre experiența trăită alături de Prințul Marco la Insula Iubirii. Ispita a explicat ce a atras-o la concurent și a făcut mărturisiri despre sentimentele pe care le are pentru acesta.

După ce Prințul Marco și Gabriella Barbu au fost surprinși de mai multe ori împreună la Insula Iubirii, ispita a vorbit despre relația dintre ei și despre motivele pentru care a început să se îndrăgostească de concurent.

Cum a cucerit-o Prințul Marco pe Gabriella

Gabriella Barbu a declarat că Prințul Marco este o persoană care știe când să fie copilăros și când să trateze lucrurile cu seriozitate. Ispita a mărturisit că îl consideră un model și a explicat că apreciază felul în care acesta vorbește despre Bianca Ghiurcă.

„Marco este o persoană care are, din câte mi-a povestit el, are un copil mic pe care nu poate să-l scoată (…) Să știi că Marco este un model pentru mine (…) În ziua de azi e foarte dificil să găsești pe cineva care vorbește foarte bine despre perechea lui, să o idolatrizeze (…) Marco s-a uitat la mine cum nu a mai făcut-o nimeni altcineva”, a declarat Gabriella Barbu, la Știrile Antena Stars.

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Ispita era singură iar Marco i-a căzut cu tronc

Totodată, Gabriella a povestit că a fost singură aproape un an înainte de participarea la Insula Iubirii. Bruneta a precizat că nu consideră important timpul în care cunoaște o persoană atunci când vine vorba despre iubire.

Gabriella Barbu a adus în discuție și experiența pe care a trăit-o alături de Prințul Marco, despre care spune că a fost una intensă. Ispita a mărturisit că a intrat în emisiune fără să fie implicată într-o relație și a vorbit despre ceea ce a simțit în apropierea concurentului.

„Eu am fost ispită, am fost singură, nu aveam nicio relație. Eram singură, adică nu am avut iubit aproape un an și sunt o persoană care nu se gândește de cât timp cunoaște o persoană, pentru mine iubirea nu are un timp (…) Eu ce am trăit până acum cu Marco, pentru mine a fost foarte intens”, a mai spus ispita.

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Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

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