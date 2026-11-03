Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! ”Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări”

Apropierea și sentimentele dintre Prințul Marco și Gabriella sunt tot mai clare la Insula Iubirii. În cea mai recentă ediție a emisiunii, ispita chiar i-a mărturisit acestuia că s-a îndrăgostit. Ei bine, se pare că Gabriella nu a putut să îl uite pe soțul Biancăi Ghiurcă nici acum. Cel puțin, asta au observat fanii.

Între Prințul Marco și Gabriella se pare că s-a legat o adevărată poveste de dragoste în Thailanda. Ambii și-au mărturisit sentimentele și au împărtășit o iubire platonică, din ce s-a văzut până acum la Insula Iubirii. Nu pot să stea dezlipiți unul de altul și fiecare pare că suferă la gândul că se vor despărți.

Gabriella, declarație de dragoste pentru Marco?!

Ei bine, se pare că sentimentele ispitei pentru Marco au fost cât se poate de reale, iar Gabriella nu l-a uitat nici acum. Cel puțin, asta au observat internauții. Recent, aceasta a postat în mediul online o declarație de dragoste care pare să fie pentru Marco.

Mai exact, Gabriella s-a filmat ascultând o melodie de dragoste, ce vorbește despre amintiri și dorul pentru o relație trecută. Versurile piesei spun: „Deși au trecut deja o mie de nopți de când mă gândesc la tine și îți aprind o lumânare”. Ei bine, ispita a venit în completarea acestor versuri și a transmis și un mesaj.

„Nu sunt o mie de nopți, dar au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări ca să-ți meargă totul bine, chiar dacă nu ești alături de mine”, a fost completarea făcută de Gabriella.

Fanii s-au gândit imediat că mesajul cu subînțeles îi este adresat Prințului Marco. Nu de alta, dar în ultimele episoade ale emisiunii de la Antena 1, ispita i-a mărturisit concurentului că s-a îndrăgostit nebunește.

„Te iubesc mult. Nu suntem prieteni, eu nu pot să fiu prietena ta. Te iubesc mult și îmi e frică că o să îți dai seama de tot prea târziu. Inima mea îmi spune că te iubesc. Eu mă îndrăgostesc repede, dar nimeni nu a fost ca tine. Să știi că m-am îndrăgostit mult”, i-a mărturisit Gabriella lui Marco printre lacrimi.

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Foto: Instagram