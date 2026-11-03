Iuliana Beregoi l-a dus pe Roman Tătaru în fața familiei! Cum a fost primit vloggerul de rudele artistei

Iuliana Beregoi și-a prezentat iubitul familiei
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Iuliana Beregoi și-a găsit fericirea în brațele lui Roman Tătaru, iar relația celor doi pare să devină tot mai serioasă. Artista și vloggerul au o poveste de dragoste frumoasă, iar lucrurile evoluează într-o direcție bună pentru ei. Cei doi au ajuns și la bunica tinerei și s-au distrat pe cinste. 

Iuliana Beregoi nu se mai ascunde și a făcut un pas important în relația lor: l-a dus pe Roman acasă și l-a prezentat familiei sale, semn că tânăra își dorește să îl includă în viața personală și că cei doi ar putea avea planuri de viitor împreună.

Iuliana Beregoi și-a dus iubitul acasă

Cei doi au împărtășit cu urmăritorii câteva momente petrecute în familie, iar imaginile au atras rapid atenția fanilor. Roman Tătaru a fost primit cu multă căldură de apropiații Iulianei, iar unul dintre cele mai simpatice momente a fost cel în care tânărul s-a prins într-o horă alături de bunica artistei. Atmosfera relaxată și buna dispoziție au arătat că acesta s-a integrat fără probleme în familia iubitei sale.

Sursa foto: Captură video

Până de curând, cei doi au preferat să își țină povestea de dragoste departe de ochii publicului. Primele imagini în care Iuliana Beregoi apărea alături de Roman au fost publicate la jumătatea lunii octombrie, atunci când artista a primit un buchet impresionant de flori din partea lui. Ulterior, aceștia au confirmat relația și au început să se afișeze tot mai des împreună.

Roman Tătaru este un creator de conținut din Republica Moldova, cunoscut în special pentru activitatea sa în mediul online și aparițiile alături de Ilie Vlogs. O perioadă îndelungată, acesta a locuit la Londra, însă în prezent își dorește să își dezvolte cariera în România. Tânărul este hotărât să investească în proiectele sale online și să își construiască un viitor profesional în țară.

„Vreau să mă dezvolt, dacă m-am apucat de Internet. O să reușesc în sfera asta. Dacă o să continui cum am început, o să reușesc într-un an (…) Părinții nu vor să revină, dar vreo cinci ani, ei precis stau acolo”, declara Roman Tătaru, în podcastul lui Daniel Rachier.

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