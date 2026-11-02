Florin Dumitrescu a furat startul și a decorat casa de Crăciun, încă din noiembrie. Cum arată locuința Chefului

Florin Dumitrescu
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Florin Dumitrescu a pregătit o surpriză inedită pentru soția sa, Cristina, înainte de aniversarea acesteia din 31 octombrie. Chef-ul a ales să aducă atmosfera Crăciunului în locuința familiei cu câteva luni înainte de sărbători.

Profitând de faptul că partenera sa era plecată din oraș, juratul a decorat întreaga casă în tematica sărbătorilor de iarnă. Gestul vine după ce, anul trecut, a împodobit bradul chiar de ziua Cristinei, cunoscută ca fiind o mare iubitoare a acestei perioade.

Casa a fost decorată înainte de ziua Cristinei

În locuința familiei Dumitrescu s-a instalat deja atmosfera sărbătorilor de iarnă. Cu doar câteva zile înainte de aniversarea soției sale, Florin Dumitrescu a pregătit surpriza în timp ce aceasta se afla în afara orașului.

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Conform Libertatea, Decorul a fost realizat în jurul nuanțelor de roșu, al fundelor și al ornamentelor specifice Crăciunului. Pregătirile au fost finalizate pe 28 octombrie, iar chef-ul și-a exprimat entuziasmul pe rețelele sociale.

„Sunt convins 100% că vom avea o super reacție și se vor bucura și fetele, și Cristina de asemenea cadou. Este superb. Abia aștept să îi văd fața Cristinei când o să vadă casa împodobită de Crăciun, în octombrie”.

Mesaj transmis de Florin Dumitrescu

Pe lângă surpriza pregătită acasă, Florin Dumitrescu a publicat și un mesaj dedicat soției sale, alături de mai multe imagini cu aceasta.

Chef-ul a ținut să marcheze momentul printr-o urare transmisă online, cu ocazia zilei de naștere a Cristinei.

„La mulți ani, iubita mea! Chapeau pentru omul care ești! Să îți fie soare și plajă în preajmă, să ai tot ce îți dorești plus tot ce îți lipsește și mulțumim noi, ăștia câțiva ai tăi, pentru tot superefortul pe care îl faci zilnic pentru noi! Te iubim și îți dorim tot binele din lume”.

O tradiție pe care familia o continuă

Gestul nu este o premieră în familia Dumitrescu. Anul trecut, chef-ul a împodobit bradul chiar de ziua soției sale, iar în acest an a ales să transforme întreaga locuință într-un decor de Crăciun înainte de aniversarea acesteia. Astfel, surpriza pregătită în octombrie continuă o tradiție începută în anii precedenți.

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