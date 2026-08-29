Florin Dumitrescu, imagini din propria casă. Cum și-a amenajat locuința celebrul chef

Florin Dumitrescu, cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața privată, a oferit recent o privire rară în interiorul locuinței sale.

Chef-ul a renovat vila în care trăiește alături de soția sa, Cristina, și de cele două fiice, Ava și Mia, transformând-o într-un spațiu modern, luminos și orientat spre confortul familiei. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată o casă gândită în detaliu, unde zona centrală este bucătăria, locul în care pasiunea lui pentru gastronomie se vede cel mai bine.

Florin Dumitrescu, imagini din propria casă

Locuința, construită pe două niveluri, îmbină elemente contemporane cu accente calde, iar renovarea recentă a adus schimbări majore. Bucătăria este punctul de atracție, chef-ul recunoscând că și-a dorit un spațiu mai mare și mai bine adaptat nevoilor sale culinare.

„Încep să vă arăt câte puțin din bucătăria mea nouă! Am făcut câteva schimbări pentru că deja mi se părea prea mică pentru mine… sincer, cred că am o bucătărie semiprofesională chiar la mine acasă. Acum chiar nu mai am nicio scuză când mă întreabă Cristina când mai gătesc și pe acasă”, a spus Florin Dumitrescu.

Una dintre piesele centrale este hota integrată în blat, o soluție aleasă pentru a evita montarea unei hote suspendate deasupra insulei.

„Are un design foarte interesant, absoarbe imediat aburii și mirosurile și are funcția Breeze care se poate activa înainte și după ce gătiți, pentru a reîmprospăta aerul din bucătărie”, a explicat chef-ul.

Cum și-a amenajat locuința celebrul chef

Renovările au continuat și în restul camerelor, unde familia a optat pentru tapet, o alegere care schimbă complet atmosfera. Camera fetelor este decorată în nuanțe de roz, cu un spațiu generos și luminos. Curtea casei este la fel de bine îngrijită, iar Cristina Dumitrescu se ocupă personal de grădină, unde cresc flori, legume și ierburi aromatice. Pentru montarea tapetului, cei doi au apelat la o firmă specializată, rezultatul fiind pe placul întregii familii.

„Viața e mai mișto cu tapet. La modul cel mai serios, a schimbat total aspectul. Și tapetul din dormitor… eram plecat când l-au pus și când am ajuns acasă, am zis: Mamă! Mie îmi place cel mai mult, mă relaxează. Dacă stai și te uiți pe el, descoperi chestii noi mereu”, a povestit Florin Dumitrescu. „Mie îmi place foarte mult tapetul. Eu când eram micuță… nu știu cum au reușit ai mei pe vremea aceea – și toată casa era plină cu tapet. Mie mi-a plăcut întotdeauna tapetul. Deoarece casa noastră era cu totul diferită față de casele celorlalți copii. Aducea așa un vibe elegant, luminos. Era altceva”, a completat Cristina.

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