AI-ul schimbă piața muncii. Meseriile care vor fi la mare căutare în următorii 10 ani

Piața muncii din Statele Unite intră într-o perioadă de transformări accelerate, iar proiecțiile oficiale arată că următorul deceniu va aduce schimbări majore în structura cererii de forță de muncă.

Estimările Biroului de Statistică a Muncii indică o creștere totală de aproximativ 5,9 milioane de locuri de muncă între 2025 și 2035, însă ritmul nu va fi uniform, unele ocupații avansând de peste zece ori mai rapid decât media.

AI-ul schimbă piața muncii

Printre domeniile cu cele mai mari creșteri se află sănătatea, energia verde și tehnologia. Practicienii medicali avansați sunt categoria profesională cu cea mai rapidă evoluție, cu un avans estimat la 41%, de la 336.000 de angajați în 2025 la peste 474.000 în 2035. Instalatorii de sisteme fotovoltaice urmează cu o creștere de 36,5%, pe fondul extinderii energiei solare și al scăderii costurilor pentru panourile fotovoltaice.

Specialiștii în știința datelor sunt următorii în clasament, cu o creștere estimată la 34,6%, impulsionată de dezvoltarea inteligenței artificiale și de volumul tot mai mare de date generate de companii. Tehnicienii care întrețin turbinele eoliene sunt și ei în top, cu un avans de 29,5%, susținut de extinderea energiei regenerabile.

Creșteri importante apar și în alte ocupații din sănătate și tehnologie: manageri din serviciile medicale și de sănătate (+24,2%), asistenți ai fizioterapeuților (+23%), tehnicieni psihiatrici (+22,3%), specialiști în cercetare informatică (+21,8%), asistenți ai terapeuților ocupaționali (+21,5%), tehnicieni medicali oftalmologici (+21,4%), asistenți medicali (physician assistants) (+21,1%) și analiști în securitate informatică (+21%).

Meseriile care vor fi la mare căutare în următorii 10 ani

Proiecțiile arată că impactul inteligenței artificiale este mai nuanțat decât se crede. Deși automatizarea poate reduce cererea pentru unele meserii, dezvoltarea AI generează o nevoie tot mai mare de experți în date, sisteme informatice și securitate cibernetică. În paralel, cererea crescută de energie, inclusiv din partea centrelor de date, susține domeniul utilităților și contribuie la extinderea meseriilor din zona energiei.

Creșterile procentuale nu reflectă întotdeauna numărul real de locuri de muncă nou create. Instalatorii de panouri fotovoltaice vor câștiga aproximativ 11.300 de locuri, în timp ce practicienii medicali avansați vor adăuga aproape 138.000. Cea mai mare creștere numerică este însă în rândul îngrijitorilor la domiciliu și al personalului pentru îngrijirea personală: aproximativ 847.300 de locuri suplimentare, o creștere de 18,1% aplicată unei baze de peste 4,6 milioane de angajați.

Pentru românii care trăiesc și muncesc în Statele Unite, aceste schimbări pot aduce noi oportunități profesionale, dar și nevoia de adaptare la o piață în care competențele din sănătate, energie regenerabilă și tehnologie vor deveni tot mai căutate.

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