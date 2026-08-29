Andreea Popescu, dezvăluire despre viața sentimentală: „Mai am un pic până să ajung fericită”

Andreea Popescu încă nu și-a găsit fericirea după divorțul de Rareș Cojoc! Fosta soție a dansatorului a făcut o mărturisire neașteptată despre viața ei personală și a recunoscut că nu se simte pe deplin împlinită. După 15 ani de relație și căsnicie, vedeta așteaptă încă acel „ceva” care să-i aducă liniștea.

După 15 ani de relație și căsnicie, viața Andreei Popescu a intrat într-o nouă etapă. Despărțirea de Rareș Cojoc a însemnat închiderea unui capitol uriaș, iar acum fosta soție a dansatorului încearcă să își construiască un nou drum.

Andreea Popescu încă nu și-a găsit liniștea

Doar că, dincolo de aparițiile din mediul online și de viața de zi cu zi, Andreea Popescu nu ascunde că simte că îi lipsește încă ceva important. Pentru ea, fericirea deplină pare să fie strâns legată de ideea de a avea omul potrivit alături.

„Cred că mai am un pic până să ajung fericită, să fiu eu fericită. Eu cred că fericirea este în doi, niciodată singură”, a spus Andreea Popescu în cadrul podcastului Măruță și prietenii.

Andreea Popescu a mai spus că nu se vede îmbătrânind singură și că sperăsă își găsească jumătatea cât mai repede! Fosta soție a lui Rareș Cojoc a recunoscut că își dorește o relație serioasă alături de un bărbat care să o iubească.

„Nu sunt adepta singurătății, să mă văd femeie bătrână la 70 de ani singură, nu”, a mai spus ea.

Mai mult, vedeta a dezvăluit și ce caută, de fapt, în această perioadă. Dincolo de iubire, Andreea Popescu a spus că are nevoie de un sentiment esențial: siguranța.

„Mai am … fericirea este în doi, și aștept să ajung acolo. Să fiu în siguranță. Cred că toți avem nevoie de siguranță”, a declarat Andreea .

Ce a spus despre Rareș Cojoc după divorț

Separarea celor doi a fost intens comentată, iar în jurul mariajului lor au apărut inclusiv zvonuri legate de o posibilă infidelitate. Andreea a intervenit însă și a respins acuzațiile făcute la adresa fostului ei soț. Vedeta a explicat că unele declarații au fost interpretate greșit și că, într-un moment vulnerabil, nu și-a ales cele mai potrivite cuvinte.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit.”, a declarat Andreea.

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