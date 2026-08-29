Cum a murit, de fapt, Ileana Sărăroiu. Saveta Bogdan a făcut dezvăluiri după aproape cinci decenii

Numele Ilenei Sărăroiu continuă să fie legat de una dintre cele mai impresionante cariere din muzica populară și romanțele românești. Deși au trecut zeci de ani de la moartea artistei, povestea dispariției sale rămâne în memoria publicului.

Ileana Sărăroiu s-a stins din viață la numai 41 de ani. Plecarea sa prematură a provocat un adevărat șoc în lumea artistică. În jurul morții sale au rămas, de-a lungul timpului, numeroase întrebări și controverse care au alimentat interesul publicului.

Saveta Bogdan a vorbit recent despre locul pe care Ileana Sărăroiu îl păstrează încă în inimile iubitorilor de muzică populară. Artista a remarcat că, la aproape jumătate de secol de la dispariția cântăreței, melodiile sale continuă să fie solicitate de public și să răsune la evenimentele unde este invitată.

În cadrul interviului oferit, Saveta Bogdan a ajuns și la momentul dramatic în care Ileana Sărăroiu și-a pierdut viața. Marea interpretă s-ar fi prăbușit în timpul unui spectacol. Moartea sa neașteptată a rămas una dintre tragediile care au marcat profund lumea muzicală românească.

Cum a murit Ileana Sărăroiu

În cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, Saveta Bogdan a rememorat cu emoție figura Ilenei Sărăroiu și a vorbit despre impactul pe care artista l-a avut asupra muzicii românești. Pentru interpreta de muzică populară, Sărăroiu rămâne un nume de referință și una dintre vocile care au lăsat o amprentă puternică în cultura muzicală din România.

„După mine Ileana Sărăroiu e singura cântăreață care e foarte plăcută și îmi cere lumea să cânt cântecele ei la orice petrecere, nuntă sau restaurant unde mă duc să cânt”, a povestit Saveta Bogdan.

Artista de muzică populară și-a amintit cu greu clipa în care a primit vestea că Ileana Sărăroiu nu mai era în viață. Din cele povestite de artistă, marea cântăreață nu ar fi trecut printr-o suferință îndelungată înainte de moarte, tragedia producându-se brusc, chiar în timp ce se afla pe scenă.

„Ileana Sărăroiu a murit de tânără. Vai de capul meu, ce rău mi-a părut, săraca! (…) Ea nu a zăcut. Ea a făcut anevrism pe scenă și a căzut”, a mai adăugat Saveta Bogdan.

Printre informațiile care au ieșit la iveală din relatarea Savetei Bogdan se numără și faptul că Ileana Sărăroiu ar fi fost conștientă că se confrunta cu anumite probleme medicale. Potrivit mărturiei, un medic apropiat familiei i-ar fi atras atenția asupra stării sale de sănătate. Totodată, ar fi sfătuit-o să recurgă la o intervenție chirurgicală.

„Primul ei soț sau al doilea a fost doctor și i-a spus: „Ileană, vezi că ai anevrism, fii atentă, operează-te!”. A fost în America și a vrut să se opereze acolo, dar ea nu a vrut”, a declarat cântăreața.

Din cele povestite de Saveta Bogdan, Ileana Sărăroiu ar fi avut chiar și varianta de a merge în Statele Unite pentru a se opera, însă artista ar fi ales să nu facă acest pas. Decizia avea să capete o cu totul altă semnificație după tragedia care a urmat.

„Nu a vrut, ca să vezi că așa a fost moartea ei!”, a declarat Saveta Bogdan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

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