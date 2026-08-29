Alertă pe litoralul românesc. Un turist a scos din mare un posibil fragment de dronă, la Eforie Nord

Alertă pe litoralul românesc. Un turist a scos din mare un posibil fragment de dronă, la Eforie Nord
Obiect suspect pe litoral
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Panică pe litoralul românesc, după ce un turist a scos din mare un obiect despre care se bănuiește că ar proveni de la o dronă. Descoperirea a fost făcută pe o plajă din Eforie Nord, județul Constanța, iar bărbatul a dus imediat fragmentul în zona postului de salvamar.

Autoritățile au fost sesizate, iar la fața locului au ajuns polițiști și jandarmi. Obiectul a fost preluat de forțele de ordine, care urmează să stabilească exact ce este și în ce condiții a ajuns în mare.

Oamenii legii au transmis un avertisment pentru turiști

Autoritățile au transmis un avertisment clar pentru cei aflați pe litoral. Orice obiect suspect găsit în mare sau pe plajă trebuie lăsat neatins și anunțate imediat forțele de ordine. Astfel de fragmente pot prezenta un pericol.

Cu doar trei zile în urmă, un alt caz similar s-a petrecut pe litoral. Valurile au adus la mal, pe o plajă din Olimp, un fragment provenit de la o dronă, descoperit în cursul dimineții de miercuri.

Obiectul a fost observat de turiștii care ajunseseră devreme pe plajă, aceștia alertând imediat autoritățile. Polițiștii au intervenit și au delimitat zona, interzicând accesul în perimetrul respectiv până la finalizarea verificărilor.

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Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe o plajă din Constanța. Autoritățile fac cercetări

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