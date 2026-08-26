BREAKING | Un fragment de dronă, detonat pe plaja din Olimp!

BREAKING | Un fragment de dronă, detonat pe plaja din Olimp!
Foto: captură video Digi24
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Un fragment de dronă a fost adus de valurile mării pe plaja din Olimp în dimineața zilei de miercuri, iar zona a fost imediat izolată de autorități pentru a elimina orice risc. Turiștii care au ajuns devreme au observat obiectul în apă și au alertat poliția, care a blocat accesul în perimetru.

Potrivit Digi24, una dintre componentele dronei avea material exploziv și a fost detonată controlat într-o groapă săpată pe plajă. O altă bucată, considerată nepericuloasă, se află încă la mal și urmează să fie ridicată de specialiști. Proveniența dronei nu a fost comunicată.

Fragment de dronă cu explozibil, găsit pe plaja din Olimp

Jurnalista Digi24, Iulia Stanciu, a relatat:

„Descoperirea a fost făcută la primele ore ale diminetii, când turiștii au ajuns la plajă. Ei au observat în valurile mării o bucată dintr-o dronă, așa că au anunțat autoritățile. În acest moment, la fața locului au ajuns, în primul rând polițiștii, care au izolat zona. Nimeni nu mai are voie să intre acolo și de asemenea, se așteaptă specialiștii care să vină și să cerceteze și să își de seama dacă vorbim despre încărcătură explozivă sau nu. În acest moment accesul în acea zonă este interzis pentru a nu pune în viața turiștilor în pericol. În ultima săptămână aici, pe litoral a fost furtună pe mare. Valurile puternice au adus multe bucăți din resturi de dronă. Multe dintre ele au fost recuperate și, de asemenea, cele mai multe nu au avut încărcătură explozivă”.

Plaja din Olimp rămâne închisă până la finalizarea operațiunilor, iar echipele de intervenție continuă verificările pentru a stabili cum a ajuns fragmentul pe mal.

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