Prognoza septembrie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță în București temperaturi ca în Africa de Sud

Meteorologii Accuweather au publicat prognoza pentru luna septembrie 2026, iar datele arată o situație neobișnuită pentru București. Temperaturile estimate pentru Capitală sunt surprinzător de apropiate de cele prognozate în Johannesburg, Africa de Sud, un oraș aflat într-un climat complet diferit și într-un alt sezon.

Analiza comparativă a celor două seturi de date indică o similitudine care ridică întrebări despre dinamica atmosferică din această perioadă și despre modul în care fenomenele globale influențează evoluția vremii în Europa de Est.

Prognoza septembrie 2026

În București, Accuweather estimează pentru septembrie valori medii diurne situate între 24 și 28 de grade Celsius, cu episoade în care temperaturile pot urca spre 30 de grade. Noaptea, minimele ar urma să se mențină între 14 și 17 grade, ceea ce indică o lună mai caldă decât media obișnuită pentru începutul toamnei.

În mod normal, septembrie aduce o scădere treptată a temperaturilor, însă anul acesta tendința pare să fie inversă, cu o persistență a regimului termic ridicat specific finalului de august.

În Johannesburg, prognoza pentru aceeași perioadă arată temperaturi diurne cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele nocturne se situează între 10 și 14 grade.

Deși orașul sud-african se află în primăvară la începutul lui septembrie, valorile sunt aproape identice cu cele din București.

Meteorologii Accuweather anunță în București temperaturi ca în Africa de Sud

Diferențele apar doar în ceea ce privește amplitudinea termică nocturnă, ceva mai accentuată în emisfera sudică. Totuși, similitudinea temperaturilor diurne este remarcabilă, având în vedere distanța geografică și diferențele climatice dintre cele două regiuni.

Această apropiere a valorilor termice sugerează o influență puternică a circulațiilor atmosferice globale, care pot determina perioade de stabilitate și încălzire în zone unde, în mod obișnuit, ar trebui să se instaleze treptat un regim mai rece.

Specialiștii consideră că astfel de fenomene sunt tot mai frecvente în ultimii ani, pe fondul variabilității climatice accentuate. Deși nu se poate vorbi despre o schimbare radicală a climatului local, este evident că lunile de tranziție, precum septembrie, devin tot mai imprevizibile.

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