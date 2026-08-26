De ce te obosește dezordinea din casă, chiar dacă nu îți dai seama. Efectele pe care le are asupra creierului

De ce te obosește dezordinea din casă, chiar dacă nu îți dai seama. Efectele pe care le are asupra creierului
Sursa foto: Shutterstock
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Haine lăsate pe scaun, vase pe blatul din bucătărie, hârtii împrăștiate pe birou sau obiecte pe care îți spui de câteva zile că le vei pune la loc. Poate că te-ai obișnuit cu ele și nici nu le mai observi în mod conștient.

Totuși, dezordinea din jur poate avea un efect asupra modului în care te concentrezi și asupra nivelului de stres.

Potrivit unor specialiști citați de The Guardian, dezordinea vizuală poate solicita resursele cognitive ale creierului și poate face mai dificilă concentrarea.

Creierul trebuie să proceseze permanent ceea ce vede

Chiar dacă nu te gândești în mod activ la fiecare obiect dintr-o cameră, creierul primește permanent informații vizuale și încearcă să stabilească ce este important și ce poate fi ignorat.

The Guardian citează cercetări realizate de specialiști de la Princeton University, potrivit cărora obiectele aflate într-un spațiu dezordonat pot acționa ca stimuli vizuali care consumă resurse cognitive și reduc capacitatea de concentrare.

Asta poate explica de ce uneori îți este mai ușor să lucrezi după ce faci puțină ordine pe birou. Nu pentru că spațiul trebuie să fie perfect, ci pentru că există mai puține lucruri care „concurează” pentru atenția ta.

Dezordinea poate fi asociată cu stresul

Felul în care percepi propria locuință pare să conteze foarte mult. Dacă pentru tine o cameră plină de obiecte este perfect normală, este posibil să nu resimți același efect ca o persoană care consideră că locuința este permanent dezordonată.

Potrivit unui studiu, femeile care își descriau casele ca fiind aglomerate sau dezordonate aveau niveluri mai ridicate ale cortizolului, hormon asociat cu răspunsul organismului la stres.

Cu alte cuvinte, nu există o limită universală după care o casă devine „prea dezordonată”. Contează și senzația pe care ți-o transmite spațiul în care trăiești.

De ce te poți simți mai relaxat după ce faci ordine

Ordinea poate elimina o parte dintre stimulii vizuali care îți solicită atenția și poate reduce senzația că ai permanent lucruri de rezolvat. De aceea, nu este nevoie să faci curățenie generală pentru a vedea dacă te simți mai bine. Poți începe cu o singură zonă pe care o folosești frecvent: biroul, masa din bucătărie sau chiar noptiera.

Specialiștii recomandă, de asemenea, eliminarea obiectelor vizibil inutile de pe spațiul de lucru pentru a reduce distragerile și a ajuta concentrarea.

Nu trebuie să ai o casă perfect ordonată

Dezordinea nu este automat un semn că există o problemă și nici nu trebuie să transformi ordinea într-o obsesie.

Important este dacă spațiul în care trăiești începe să îți afecteze concentrarea, să îți provoace stres sau să te facă să simți permanent că ai lucruri neterminate.

Uneori, câteva minute petrecute pentru a elibera o suprafață pot fi suficiente pentru a face camera să pară mai liniștită. Iar dacă observi că te simți mai bine după aceea, este un semn că dezordinea din jur îți influența probabil atenția mai mult decât îți dădeai seama.

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Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde adevărata dezordine

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