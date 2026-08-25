Locul unde femeile se spală cu apă o singură dată în viață. Tradiția este veche de secole

Locul unde femeile se spală cu apă o singură dată în viață. Tradiția este veche de secole
sursă foto: Freepik.com
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Tribul Himba din nordul Namibiei are una dintre cele mai deosebite tradiții de igienă din lume — și aceasta nu are nicio legătură cu superstiția. Trăind într-unul dintre cele mai aspre medii deșertice de pe pământ, femeile din acest trib, conform tradiției, nu se spală cu apă.

Motivul este simplu: apa este o resursă extrem de rară și prețioasă în regiunea Kunene și nu este folosită pentru spălare. În schimb, femeile Himba își mențin igiena personală zilnică printr-o baie de fum — punând cărbuni aprinși într-un bol mic cu ierburi aromatice, apoi aplecându-se peste fumul care se ridică până când corpul transpiră și este curățat.

Femeile Himba se spală cu apă o singură dată în viață

După ritualul fumului, femeile din tribul Himba își aplică pe toată pielea și părul o pastă groasă și intens colorată, numită otjize. Se prepară prin măcinarea ocrei roșii (argilă) până la obținerea unei pulberi fine.

Praful se amestecă cu grăsime de unt și rășină vegetală parfumată. Aceste ingredinete le oferă femeilor faimosul și foarte apreciatul ten roșu-portocaliu, care simbolizează pământul dătător de viață și sângele. De asemenea, preparatul oferă protecție completă împotriva soarelui dogoritor al deșertului, acționează ca un dăunător pentru insecte și împiedică pătrunderea murdăriei.

Femeile din tribul Himba se spală cu apă o singură dată în viață/ sursă foto: Profimedia

Singura excepție de la această practică este ziua nunții, când femeile Himba se spală cu apă — ceea ce face din acest ritual unul rar și semnificativ în viața lor. Contrar afirmației populare care circulă online, femeilor Himba nu li se „interzice să atingă apa”. Ele transportă apă ca parte a muncii lor zilnice. Tradiția este o adaptare veche de secole la mediul lor, nu un tabu mistic.

Poporul Himba, care numără aproximativ 50.000 de persoane, rămâne una dintre ultimele comunități seminomade din Namibia, iar obiceiurile lor reflectă o relație profundă cu pământul pe care îl locuiesc de secole.

Ce ritual are Alexia Eram pentru o siluetă de invidiat. Nu ține o dietă strictă

Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea în fiecare zi. Ce spun specialiștii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Legenda din Premier League va deveni tată pentru a patra oară, dar sarcina soției sale este una aparte. Femeia s-a născut cu două utere
Legenda din Premier League va deveni tată pentru a patra oară, dar sarcina soției sale este una aparte. Femeia s-a născut cu două utere
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Elon Musk, previziuni sumbre despre inteligența artificială. Oamenii vor fi înlocuiți peste tot
Elon Musk, previziuni sumbre despre inteligența artificială. Oamenii vor fi înlocuiți peste tot
Un cuplu și-a ascuns câinele de proprietarii locuinței, dar Facebook i-a dat de gol. Amenda uriașă primită
Un cuplu și-a ascuns câinele de proprietarii locuinței, dar Facebook i-a dat de gol. Amenda uriașă primită
Cristiano Ronaldo și-a schimbat radical look-ul după nuntă. Cum arată acum fotbalistul portughez
Cristiano Ronaldo și-a schimbat radical look-ul după nuntă. Cum arată acum fotbalistul portughez
Unde poți merge în vacanță în Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi
Mediafax
Unde poți merge în vacanță în Europa cu mai puțin de 100 de euro pe zi
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
Gandul.ro
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Jaf ca în filme la Londra: Trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii
Adevarul
Jaf ca în filme la Londra: Trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
Click.ro
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
go4it.ro
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
Gandul.ro
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.