Locul unde femeile se spală cu apă o singură dată în viață. Tradiția este veche de secole

Tribul Himba din nordul Namibiei are una dintre cele mai deosebite tradiții de igienă din lume — și aceasta nu are nicio legătură cu superstiția. Trăind într-unul dintre cele mai aspre medii deșertice de pe pământ, femeile din acest trib, conform tradiției, nu se spală cu apă.

Motivul este simplu: apa este o resursă extrem de rară și prețioasă în regiunea Kunene și nu este folosită pentru spălare. În schimb, femeile Himba își mențin igiena personală zilnică printr-o baie de fum — punând cărbuni aprinși într-un bol mic cu ierburi aromatice, apoi aplecându-se peste fumul care se ridică până când corpul transpiră și este curățat.

Femeile Himba se spală cu apă o singură dată în viață

După ritualul fumului, femeile din tribul Himba își aplică pe toată pielea și părul o pastă groasă și intens colorată, numită otjize. Se prepară prin măcinarea ocrei roșii (argilă) până la obținerea unei pulberi fine.

Praful se amestecă cu grăsime de unt și rășină vegetală parfumată. Aceste ingredinete le oferă femeilor faimosul și foarte apreciatul ten roșu-portocaliu, care simbolizează pământul dătător de viață și sângele. De asemenea, preparatul oferă protecție completă împotriva soarelui dogoritor al deșertului, acționează ca un dăunător pentru insecte și împiedică pătrunderea murdăriei.

Singura excepție de la această practică este ziua nunții, când femeile Himba se spală cu apă — ceea ce face din acest ritual unul rar și semnificativ în viața lor. Contrar afirmației populare care circulă online, femeilor Himba nu li se „interzice să atingă apa”. Ele transportă apă ca parte a muncii lor zilnice. Tradiția este o adaptare veche de secole la mediul lor, nu un tabu mistic.

Poporul Himba, care numără aproximativ 50.000 de persoane, rămâne una dintre ultimele comunități seminomade din Namibia, iar obiceiurile lor reflectă o relație profundă cu pământul pe care îl locuiesc de secole.

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