Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea în fiecare zi. Ce spun specialiștii

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar pentru multe persoane reprezintă un ritual zilnic. Dincolo de efectul energizant al cofeinei, specialiștii spun că această băutură poate avea atât beneficii pentru sănătate, cât și unele efecte nedorite, în funcție de cantitatea consumată și de particularitățile fiecărei persoane.

Potrivit Real Simple, cafeaua conține antioxidanți, vitamine din complexul B, magneziu și potasiu, compuși care pot contribui la sănătatea organismului. Dieteticienii spun că un consum moderat este asociat cu mai multe beneficii pe termen lung.

Poate susține sănătatea inimii și a creierului

Potrivit specialiștilor, consumul a două-trei cești de cafea pe zi este asociat cu un risc mai redus de accident vascular cerebral și poate avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare. De asemenea, unele cercetări au asociat consumul regulat de cafea cu un risc mai mic de apariție a diabetului de tip 2, a bolii Parkinson și a bolii Alzheimer.

Îmbunătățește nivelul de energie și concentrarea

Cofeina blochează acțiunea adenozinei, o substanță care induce senzația de oboseală, ceea ce poate crește nivelul de energie, atenția și capacitatea de concentrare. Totodată, specialiștii spun că poate îmbunătăți performanța fizică în timpul exercițiilor.

Dieteticienii atrag însă atenția că prea multă cafea poate provoca insomnie, anxietate, palpitații, iritații ale stomacului sau disconfort digestiv. În plus, consumul regulat de cantități mari de cofeină poate duce la dependență, iar întreruperea bruscă poate provoca simptome precum dureri de cap, oboseală și iritabilitate.

Moderația rămâne cheia

Specialiștii recomandă ca majoritatea adulților sănătoși să nu depășească aproximativ 400 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ patru cești de cafea preparată. Totodată, ei atrag atenția că băuturile bogate în zahăr, siropuri sau frișcă pot diminua beneficiile cafelei și pot crește aportul de calorii.

CITEȘTE ȘI:

6 beneficii ale consumului de lămâie pentru sănătate. Ce spun specialiștii

De ce este bine să mănânci mai des fasole neagră. Nutriționiștii explică beneficiile pentru sănătate