Acasă » Știri » Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea în fiecare zi. Ce spun specialiștii

Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea în fiecare zi. Ce spun specialiștii

De: Daniel Matei 20/07/2026 | 07:40
Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea în fiecare zi. Ce spun specialiștii
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar pentru multe persoane reprezintă un ritual zilnic. Dincolo de efectul energizant al cofeinei, specialiștii spun că această băutură poate avea atât beneficii pentru sănătate, cât și unele efecte nedorite, în funcție de cantitatea consumată și de particularitățile fiecărei persoane.

Potrivit Real Simple, cafeaua conține antioxidanți, vitamine din complexul B, magneziu și potasiu, compuși care pot contribui la sănătatea organismului. Dieteticienii spun că un consum moderat este asociat cu mai multe beneficii pe termen lung.

Poate susține sănătatea inimii și a creierului

Potrivit specialiștilor, consumul a două-trei cești de cafea pe zi este asociat cu un risc mai redus de accident vascular cerebral și poate avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare. De asemenea, unele cercetări au asociat consumul regulat de cafea cu un risc mai mic de apariție a diabetului de tip 2, a bolii Parkinson și a bolii Alzheimer.

Îmbunătățește nivelul de energie și concentrarea

Cofeina blochează acțiunea adenozinei, o substanță care induce senzația de oboseală, ceea ce poate crește nivelul de energie, atenția și capacitatea de concentrare. Totodată, specialiștii spun că poate îmbunătăți performanța fizică în timpul exercițiilor.

Dieteticienii atrag însă atenția că prea multă cafea poate provoca insomnie, anxietate, palpitații, iritații ale stomacului sau disconfort digestiv. În plus, consumul regulat de cantități mari de cofeină poate duce la dependență, iar întreruperea bruscă poate provoca simptome precum dureri de cap, oboseală și iritabilitate.

Moderația rămâne cheia

Specialiștii recomandă ca majoritatea adulților sănătoși să nu depășească aproximativ 400 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ patru cești de cafea preparată. Totodată, ei atrag atenția că băuturile bogate în zahăr, siropuri sau frișcă pot diminua beneficiile cafelei și pot crește aportul de calorii.

CITEȘTE ȘI:

6 beneficii ale consumului de lămâie pentru sănătate. Ce spun specialiștii

De ce este bine să mănânci mai des fasole neagră. Nutriționiștii explică beneficiile pentru sănătate

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Știri
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Ce nume sărbătorim de Sfântul Ilie? Câți români își serbează onomastica pe 20 iulie
Știri
Ce nume sărbătorim de Sfântul Ilie? Câți români își serbează onomastica pe 20 iulie
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme...
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea rutei petroliere
Gandul.ro
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile...
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Fisuri în frontul ANTI-Putin! Tot mai multe state din UE cer excepții la noile sancțiuni împotriva Rusiei
Mediafax
Fisuri în frontul ANTI-Putin! Tot mai multe state din UE cer excepții la...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată....
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
Click.ro
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit...
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”
Digi 24
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care...
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
Digi24
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la...
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor.ro
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
go4it.ro
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Descopera.ro
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea rutei petroliere
Gandul.ro
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Daniel Aloman a înșelat-o pe Ileana Sterp? Sora lui Culiță Sterp a spus adevărul fără să vrea
Câte locuințe deține Erling Haaland: de la un conac de 7,12 milioane de dolari în Spania la un apartament ...
Câte locuințe deține Erling Haaland: de la un conac de 7,12 milioane de dolari în Spania la un apartament de 3,28 milioane de dolari în Oslo
Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria ...
Mel C s-ar fi căsătorit cu un model pe care l-a cunoscut pe o aplicație pentru dating! De ce Victoria Beckham a lipsit de la ceremonie
Ce nume sărbătorim de Sfântul Ilie? Câți români își serbează onomastica pe 20 iulie
Ce nume sărbătorim de Sfântul Ilie? Câți români își serbează onomastica pe 20 iulie
Jador, bătut la Torino. Cântărețul a fost salvat de mai mulți fani români
Jador, bătut la Torino. Cântărețul a fost salvat de mai mulți fani români
„Dorel” din Las Fierbinți schimbă garderoba după ce și-a mărit bicepsul la sală. Soția abia ...
„Dorel” din Las Fierbinți schimbă garderoba după ce și-a mărit bicepsul la sală. Soția abia ține pasul cu el!
Vezi toate știrile