Soția milionarului Don Pepe explică de ce și-a chemat fostul soț în instanță! Nevasta lui Don Pepe răspunde public Prințesicii Turbo și EX-ului!

Maria Niculae, soția multimilionarului Petre Niculae, alias Don Pepe, l-a chemat în instanță pe fostul soț, Ștefăniță-Costin Băcneanu, cunoscut drept „Termopane”, și solicită majorarea pensiei de întreținere pentru cele două fiice ale lor. După ce informațiile publicate au stârnit un adevărat schimb de replici, Maria Niculae face o serie de precizări, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Povestea care a pornit din sala de judecată s-a mutat rapid în spațiul public. După ce CANCAN.RO a prezentat solicitările formulate în instanță (VEZI AICI MAI MULTE DETALII), atât Sarah, actuala soție a lui „Termopane”, cât și fostul partener al Mariei Niculae au reacționat. Acum, Maria Niculae a oferit, la rândul său, un punct de vedere cu privire la informațiile publicate și explică ce se află, de fapt, în spatele demersurilor juridice.

Soția lui Don Pepe susține că acțiunile sale nu au legătură cu luxul, vacanțele exclusiviste sau cu dorința de a-l pune într-o lumină nefavorabilă pe tatăl fiicelor sale. Aceasta spune că în centrul întregii situații se află drepturile celor două fiice. Redăm integral dreptul la replică transmis de Maria Niculae.

„Nu am dorit să îl expun sau să îl pun într-o lumină nefavorabilă”

„Până astăzi am ales să nu reacționez public la niciunul dintre articolele apărute în presă și să păstrez discreția asupra vieții mele personale. În egală măsură, nu am vorbit niciodată în termeni negativi despre fostul meu soț și nu am dorit să îl expun sau să îl pun într-o lumină nefavorabilă. Este tatăl copiilor mei, iar respectul și iubirea față de fetele noastre vor rămâne întotdeauna mai importante decât orice neînțelegere între adulți.

Cred că aspectele care țin de viața unei familii trebuie să rămână în spațiul privat și nu intenționez să schimb acest principiu nici acum. Nu pot însă accepta ca discreția mea să fie interpretată în defavoarea mea sau să fiu pusă într-o lumină nedreaptă pentru simplul fapt că solicit respectarea unor drepturi care aparțin copiilor mei. Din acest motiv, și doar pentru o corectă înțelegere a situației, consider necesare câteva precizări.”

„Pensia de întreținere reprezintă un drept al copilului”

„Primul demers, făcut în numele copiilor mei, a constat în contactarea unui executor judecătoresc în vederea recuperării, prin executare silită, a pensiei de întreținere restante, stabilită la 1.000 de lei pe lună pentru fiecare copil și neachitată în ultimii 9 ani. Este esențial de precizat un lucru: pensia de întreținere reprezintă un drept al copilului, nu al părintelui în grija căruia acesta se află.

Exercitarea acestui drept nu ar trebui privită prin prisma situației materiale a unuia dintre părinți, ci prin prisma responsabilității pe care ambii părinți o au față de copiii lor. Ambii părinți au obligația de a participa la creșterea, educarea și întreținerea propriilor copii.”

„Obligațiile au fost îndeplinite doar sporadic”

„Ca un al doilea pas, am solicitat plata sumelor rămase neachitate în temeiul tranzacției încheiate în anul 2018, prin care și-a asumat în mod expres atât achitarea costurilor de școlarizare ale copiilor, cât și plata unei pensii de întreținere majorate la 1.500 de lei pentru fiecare copil. Aceste obligații au fost însă îndeplinite doar sporadic și într-o foarte mică măsură.

Al treilea pas a fost solicitarea majorării pensiei de întreținere. Sumele minime indicate în cerere au fost raportate, între altele, la costurile de școlarizare și la o parte dintre nevoile uzuale ale unor copii de 14, respectiv 9 ani.”

„Solicitarea mea nu a inclus cheltuieli pentru articole de lux”

„Contrar celor sugerate în spațiul public, solicitarea mea nu a inclus cheltuieli pentru articole de lux sau vacanțe exclusiviste și nici nu are nicio legătură cu standardul de viață al familiei mele actuale și nici cu ideea ca tatăl copiilor să «țină pasul» cu acesta. Am ales în mod deliberat să mă raportez la costurile de educație și la nevoile firești ale copiilor, fără a transforma opțiunile noastre personale de viață în pretenții financiare față de tatăl lor.”

„Am încercat soluționarea amiabilă a situației”

„Responsabilitatea pentru creșterea și întreținerea copiilor aparține ambilor părinți și nu ar trebui transferată, în fapt, exclusiv asupra unuia dintre ei. Înaintea oricărui demers juridic, am încercat soluționarea amiabilă a situației și am așteptat o asumare firească a acestor responsabilități. În lipsa unei soluții, am considerat firesc să apăr un drept care aparține copiilor mei.

În încheiere, țin să îi mulțumesc public soțului meu pentru implicarea constantă, pe toate planurile, în creșterea copiilor mei. De-a lungul anilor, le-a fost și continuă să le fie alături, asumându-și, din proprie voință, responsabilități care nu îi revin și contribuind în mod constant la creșterea, educația și bunăstarea lor. Pentru mine, implicarea lui este cu atât mai valoroasă cu cât nu vine dintr-o obligație, ci din dragostea și grija pe care le are pentru noi.”

Story-ul complet al întregii povești

CANCAN.RO a prezentat documentele din dosarul deschis de Maria Niculae. Soția lui Don Pepe cere în instanță ca tatăl fetelor să achite, pentru fiecare copil, câte o șesime din venitul său net lunar. În cerere sunt indicate și două praguri minime: 2.800 de euro pe lună pentru fiica cea mare și 2.500 de euro pentru cea mică, la care s-ar adăuga plata integrală a costurilor de școlarizare.

În același dosar a fost solicitată și modificarea programului de vizitare. Maria Niculae a susținut că între cele două fete și actuala soție a tatălui lor ar fi existat o atmosferă tensionată, care le-ar fi determinat pe minore să refuze, pentru mai bine de 18 luni, să rămână peste noapte la acesta.

Sarah i-a dat replica Mariei Niculae

Sarah a negat însă că relația ei cu cele două fete ar fi una conflictuală. Dimpotrivă, actuala soție a lui „Termopane” spune că le iubește și le respectă ca pe propriul copil și susține că acestea ar fi ajuns, fără voia lor, la mijloc în războiul dintre adulți.

„Turbo Prințesica” nu s-a mulțumit însă doar să se apere. Sarah a adus discuția despre bani, educație și statut social și a transmis că „în anumite cercuri nu ajungi prin bani, genți, mașini sau aparențe”. Mai mult, aceasta a susținut că ea s-a născut și a crescut în lumea în care soția lui Don Pepe ar încerca să pătrundă și că adevărata apartenență nu poate fi cumpărată. În final, Sarah a lăsat să se înțeleagă că ar mai avea multe de spus, însă preferă să tacă pentru că „educația nu îi permite” să ducă mai departe acest răboi. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Cum a reacționat „Termopane”

De cealaltă parte, Ștefăniță-Costin Băcneanu a ales să nu alimenteze conflictul. Contactat de CANCAN.RO, „Termopane” a transmis că este vorba despre lucruri de familie, pe care preferă să le regleze în privat, și a încheiat elegant: „Este un subiect care nu este de comentat”.