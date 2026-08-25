„Turbo Prințesica”, replică acidă pentru soția lui Don Pepe: “În anumite cercuri nu ajungi prin bani, genți sau aparențe”

„Turbo Prințesica”, actuala soție a lui „Termopane”, pune piciorul în prag și îi transmite Mariei Niculae un mesaj după ce, soția lui Don Pepe a cerut în instanță o pensie alimentară mai mare din partea fostului ei soț. Mai exact, Maria Niculae l-a chemat pe fostul ei soț, Ștefăniță-Costin Băcneanu, alias „Termopane”, în instanță și a solicitat din partea lui o pensie alimentară mai mare, conformă cu standardul ridicat de viață al celor două fiice ale lor. Dar asta nu este tot. În cererea către instanță, soția lui Don Pepe a scos în evidență, de asemnea, relația dintre minore și actuala soție a bărbatului, „Turbo Prințesica”, relație care ar fi tensionată și presărată cu dispute, motiv pentru care cele două fetițe au refuzat un an și jumătate să rămână peste noapte la tatăl lor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, „Turbo Prințesica” îi dă replica Mariei Niculae și spune cum stau lucrurile, din punctul ei de vedere!

În urmă cu o zi, vă prezentam detalii exclusive despre solicitarea pe care Maria Niculae a avut-o în ceea ce-l privește pe fostul ei soț, Ștefăniță-Costin Băcneanu, zis „Termopane”. Mai exact, soția lui Don Pepe solicită majorarea pensiei alimentare stabilite cu ani în urmă pentru cele două fiice, care au în prezent 14 și, respectiv, 9 ani, care să fie conformă cu standardul actual de viață al lor. Mai mult, în motivare, Maria a scos la iveală și un episod sensibil din viața fiicelor sale, care ar fi avut loc în casa tatălui lor. Totul s-ar învârti în jurul relației pe care minorele o au cu actuala soție a tatălui lor, ”Turbo Prințesica”, care ar fi una tensionată și conflictuală. Din acest motiv, sublinia aceasta, fetițele ar fi refuzat mai bine de 18 luni să mai rămână peste noapte la tatăl lor. Maria Niculae a cerut instanței să modifice programul de vizitare dintre tată și minore „ca urmare a comportamentului actualei partenere de viață a acestuia”, a motivat aceasta. Iată cum îi răspunde „Turbo Prințesica”!

„Turbo Prințesica”, replică după cerințele soției lui Don Pepe: „Își pune propriile nevoi înaintea binelui copiilor”

Sarah, cunoscută în lumea mondenă drept „Turbo Prințesica”, a decis să îi răspundă Mariei Niculae. În mesajul transmis, aceasta s-a arătat deranjată de solicitarea Mariei și a subliniat că ea a avut întotdeauna acces la resurse financiare și o educație aparte, mediu în care a crescut, spre deosebire de actuala soție a lui Don Pepe.

„Nu mi-aș fi dorit niciodată ca numele meu să fie asociat cu numele acestei familii sau cu mediul în care aceasta a ales să se manifeste. Este una dintre consecințele pe care mi le-am asumat atunci când l-am ales pe Costin și nu voi pretinde că nu există. Îmi asum alegerea făcută, însă asta nu înseamnă că trebuie să-mi însușesc și valorile, comportamentele, anturajele dubioase sau imaginea lor. În anumite cercuri nu ajungi prin bani, genți, mașini sau aparențe. Sunt locuri în care accesul se câștigă prin educație, cultură, caracter și, mai ales, prin felul în care ai știut să te construiești ca om. Acestea sunt lucruri care nu se cumpără și nici nu pot fi imitate la nesfârșit. De aceea, oricâtă opulență ai afișa, există uși care vor rămâne închise — pentru că apartenența nu se poate cumpăra”, a spus Turbo Prințesica pentru CANCAN.RO.

De asemenea, Sarah a subliniat și relația pe care ea o are cu cele două fiice ale soțului ei și a contrazis-o pe Maria Niculae. Mai exact, actuala parteneră de viață a lui „Termopane” respinge imaginea unei relații conflictuale cu cele două minore. Dimpotrivă, Sarah spune că le iubește pe fiicele soțului ei și, că prin solicitarea sa, mama lor nu ar face decât să își arate propriile nemulțumiri.

„Cât despre Costin și fetițele lui, nu pot decât să-mi pară rău că au o mamă care, pare să pună propriile frustrări și nevoi înaintea binelui copiilor. Eu le iubesc și le respect ca pe propriul meu copil și tocmai de aceea îmi este greu să văd că sunt nevoite să crească în umbra unor nemulțumiri pe care nu le-au provocat. Opulența afișată cu atâta ostentație nu poate ascunde la nesfârșit golurile interioare”, a subliniat Sarah.

În final, „Turbo Prințesica” susține că nu dorește să scoată la iveală și alte amănunte din relația ei, din simplu fapt că este un om educat care nu dorește să-și spele rufele în public.

„Diferența dintre noi este, poate, mai simplă decât pare: lumea în care ea încearcă, prin eforturi și încercări asidue , să pătrundă este lumea în care eu m-am născut și în care am fost crescuta. Tocmai de aceea pot vorbi despre ea cu naturalețea celui care o cunoaște, nu cu străduința celui care încearcă să-i demonstreze că îi aparține. Sunt lucruri care se pot imita, afișa sau cumpăra, dar apartenența autentică nu se poate fabrica. Nu îmi doresc să spun mai mult decât este necesar despre familia lor, dintr-un simplu motiv: educația nu îmi permite”, a mai spus ea.

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