„Tânărul din imagine e din Nepal, făcea curat pe la Nibiru”. Ce salariu primește, în stațiunea lui Selly

"Tânărul din imagine e din Nepal, făcea curat pe la Nibiru". Ce salariu primește, în stațiunea lui Selly
Ce salariu primește tânărul, în stațiunea lui Selly/foto: Facebook
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Un tânăr originar din Nepal a atras atenția unei persoane aflate în stațiunea Nibiru, după ce a fost surprins în timp ce se ocupa de curățenie în timpul nopții. Imaginea a devenit un punct de plecare pentru muncitorii străini care ajung în România pentru a-și câștiga existența și despre condițiile în care aceștia lucrează.

În ultimii ani, România a devenit o destinație tot mai căutată de cetățeni din țări precum Nepal, Sri Lanka, Bangladesh sau India, care vin aici pentru locuri de muncă și pentru posibilitatea de a obține venituri mai mari decât în țările lor de origine. O parte dintre aceștia lucrează în domenii precum HoReCa, construcții, curățenie, logistică sau producție.

Ce salariu primește tânărul, în stațiunea lui Selly

Tânărul observat la Nibiru se afla la serviciu târziu în noapte, când activitatea din stațiune continua, iar spațiile comune trebuiau menținute curate. Munca de acest tip presupune un program solicitant și activități fizice desfășurate adesea în perioade în care majoritatea turiștilor se odihnesc.

Prezența muncitorilor străini în stațiunile și centrele turistice din România a devenit tot mai obișnuită. În sezonul estival, necesarul de personal din industria ospitalității crește considerabil, iar angajatorii apelează inclusiv la recrutarea de persoane din afara Uniunii Europene pentru a acoperi posturile disponibile.

„Tânărul din imagine e din Nepal, făcea curat pe la Nibiru. L-am întrebat de unde e, dacă îi place în România şi i-am mulţumit că face curat. I-am zis că sper că se simte bine venit în țara noastră.

Avea o fețişoară senină dar obosită, că era târziu în noapte, dar când l-am oprit din măturat şi l-am întrebat de viață, parcă i s-a luminat privirea. Îi iau mâtura din mână să nu se simtă că fac poză cu „măturătorul” şi îi spun că îmi pare rău dacă se simte vreodată discriminat, că pentru altă țară şi eu am fost cândva cleaner.

Dragilor, oamenii ăştia sunt copiii, frații, soții cuiva. Au venit în ţara noastră exact cum şi noi am plecat pentru un trai mai bun.”, a transmis femeia pe social media.

Ce salariu primește tânărul, în stațiunea lui Selly/foto: Facebook

În cazul angajaților care ocupă poziții entry-level în domeniul curățeniei, salariile pot varia în funcție de angajator, program, experiență și beneficiile incluse în contract. Pentru un astfel de post, venitul standard poate ajunge, în general, la aproximativ 2.800-3.200 de lei net pe lună, la care se pot adăuga, în funcție de situație, cazarea, masa, transportul sau alte beneficii oferite de angajator.

Salariul reprezintă însă doar una dintre componentele pachetului de muncă. Pentru angajații veniți din Asia, asigurarea cazării și a mesei poate avea o importanță majoră, mai ales în cazul celor care nu au familie în România și care trebuie să își organizeze viața departe de țara natală.

Fenomenul muncitorilor asiatici veniți în România pentru un loc de muncă a crescut vizibil în ultimii ani. Companiile întâmpină dificultăți în găsirea personalului pentru anumite poziții, iar recrutarea din afara țării a devenit o soluție folosită din ce în ce mai des.

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