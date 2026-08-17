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Smaranda Știrbu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Motivul pentru care iubita lui Selly a plâns chiar în timp ce se afla la Nibiru

De: Elisa Tîrgovățu 17/08/2026 | 14:57
Smaranda Știrbu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Motivul pentru care iubita lui Selly a plâns chiar în timp ce se afla la Nibiru / Sursa foto: Social media
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Participarea la festivalul Nibiru i-a trezit amintiri puternice Smarandei Știrbu. Iubita lui Selly s-a aflat printre cei prezenți la eveniment, însă un moment muzical a făcut-o să retrăiască perioada adolescenței. În clipa în care Stela Enache a interpretat cunoscuta piesă „Ani de liceu”, Smaranda a fost copleșită de emoție și nu și-a mai putut ascunde lacrimile.

Selly a imortalizat scena și a publicat imaginile pe rețelele sociale, astfel încât emoția Smarandei a ajuns rapid la fani. Reacția tinerei a stârnit numeroase reacții, mai ales în rândul celor care au asociat piesa „Ani de liceu” cu propriile amintiri din adolescență și cu perioada plină de nostalgie a anilor de școală.

Smaranda nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Tânăra a ajuns la Nibiru pentru a petrece și a se bucura de energia festivalului. Însă un moment muzical a transformat rapid distracția într-o experiență încărcată de emoție. Apariția Stelei Enache pe scenă și interpretarea piesei „Ani de liceu” au avut un impact neașteptat asupra tinerei.

Melodia, cunoscută de mai multe generații și strâns legată de amintirile adolescenței, i-a trezit Smarandei o serie de emoții puternice. În timp ce artista cânta, iubita lui Selly nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Întregul moment a fost surprins într-un videoclip.

Selly a distribuit imaginile în mediul online și a însoțit filmarea de un mesaj scurt și afectuos:

„S-a emoționat puiul meu”.

Sursa foto: Social media

Reacția Smarandei pare să aibă și o explicație personală. Anii de liceu ocupă un loc important în povestea ei, mai ales că relația cu Selly a început încă din acea perioadă. Astfel, versurile piesei „Ani de liceu” ar putea să fi readus la suprafață amintiri dragi și momente importante din începuturile relației lor.

Cu ce se ocupă iubita lui Selly

Selly și Smaranda Știrbu se numără printre cuplurile cunoscute publicului tânăr din România, povestea lor de iubire începând încă din adolescență. Cei doi s-au cunoscut în perioada liceului și au ajuns chiar colegi de bancă. De atunci, relația lor a continuat timp de aproximativ șapte ani.

Din punct de vedere profesional, Smaranda a ales să urmeze domeniul medical. După finalizarea studiilor, tânăra își concentrează atenția asupra carierei și își dezvoltă treptat propriul parcurs profesional în această direcție.

În același timp, iubita lui Selly este prezentă și în mediul online. Pe rețelele sociale, aceasta le arată urmăritorilor fragmente din viața personală, dar publică și conținut realizat în cadrul diferitelor proiecte și colaborări.

Smaranda Știrbu s-a născut la 20 martie 2001 și provine din Oltenia. A absolvit Liceul „Frații Buzești” din orașul natal, unde a avut rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat, obținând media 9,83.

După terminarea liceului, a decis să își continue studiile în Capitală. Smaranda a fost admisă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, alegând astfel să își construiască viitorul profesional în domeniul medical.

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