Acasă » Știri » Moment emoţionat la Nibiru! Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie

Moment emoţionat la Nibiru! Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie

De: David Ioan 16/08/2026 | 14:23
Moment emoţionat la Nibiru! Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie. Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Selly a fost din nou în centrul atenției la festivalul Nibiru, unde a intermediat unul dintre cele mai emoționante momente ale evenimentului. Un turist stabilit în Germania, venit special pentru concertul lui Nana, a reușit să își împlinească visul după ce soția lui i‑a trimis lui Selly un mesaj în care explica cât de mult a însemnat artistul pentru soțul ei.

Femeia povestea că acesta îl ascultă pe Nana încă din 1995, iar muzica lui l‑a ajutat să treacă peste pierderea tatălui. De atunci, nu există zi în care să nu îi pună piesele.

Moment emoţionat la Nibiru

Selly a reacționat imediat și l‑a ajutat pe bărbat să îl întâlnească pe idolul său. Întâlnirea a fost încărcată de emoție, iar fanul, în vârstă de 40 de ani, i‑a spus lui Nana că îl ascultă de când se știe.

A povestit cum, în copilărie, se ruga de verii mai mari să îi dea casetele cu piesele lui, pentru că nu avea acces la muzică altfel. Deși trăiește de 12 ani în Germania, nu a ezitat să vină special pentru concert, doar ca să îl vadă pe artistul care i‑a marcat adolescența.

Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie

Dialogul dintre cei doi a fost natural, cald și plin de recunoștință. Fanul i‑a spus că piesa lui preferată este „Dreams”, dar că, de fapt, toate melodiile lui Nana au un loc special în viața lui. Artistul a fost vizibil impresionat de poveste și i‑a oferit nu doar o fotografie, ci și un autograf, exact așa cum își dorea. Bărbatul a mărturisit că nu poate crede că și‑a împlinit visul și că va pune fotografia în ramă, așa cum a promis.

CITEŞTE ŞI: Bobby Shmurda, dans nebun pe muzica lui Costel Biju, la Nibiru. Filmările s-au viralizat

Cum și-a luat Selly „țeapă” de 140.000 de euro. NIBIRU, vizitat de un singur om ieri, 22 iulie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit de urgență
Știri
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit de urgență
Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au viralizat!
Știri
Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au viralizat!
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
Mediafax
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Adevarul
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
Digi24
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de...
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Mediafax
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
Click.ro
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată...
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Digi 24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge...
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele...
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit ...
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit de urgență
Cum vrea Andrei Niculae s-o ceară de soție pe Claudia. Inelul s-a lăsat așteptat: „Nu am mai ...
Cum vrea Andrei Niculae s-o ceară de soție pe Claudia. Inelul s-a lăsat așteptat: „Nu am mai mult de 500 de lei pe card”
Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au ...
Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au viralizat!
Zodia care își găsește sufletul pereche pe final de vară. Neti Sandu anunță „sentimente ...
Zodia care își găsește sufletul pereche pe final de vară. Neti Sandu anunță „sentimente puternice și energie în sectorul iubirii”
Alte drone găsite pe litoralul românesc. Autoritățile sunt în alertă
Alte drone găsite pe litoralul românesc. Autoritățile sunt în alertă
Greșeala din cauza căreia o pensionară a rămas fără pensie. Mai mult, trebuie să returneze și ...
Greșeala din cauza căreia o pensionară a rămas fără pensie. Mai mult, trebuie să returneze și banii primiți în ultimii ani!
Vezi toate știrile