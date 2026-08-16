Moment emoţionat la Nibiru! Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie

Selly a fost din nou în centrul atenției la festivalul Nibiru, unde a intermediat unul dintre cele mai emoționante momente ale evenimentului. Un turist stabilit în Germania, venit special pentru concertul lui Nana, a reușit să își împlinească visul după ce soția lui i‑a trimis lui Selly un mesaj în care explica cât de mult a însemnat artistul pentru soțul ei.

Femeia povestea că acesta îl ascultă pe Nana încă din 1995, iar muzica lui l‑a ajutat să treacă peste pierderea tatălui. De atunci, nu există zi în care să nu îi pună piesele.

Moment emoţionat la Nibiru

Selly a reacționat imediat și l‑a ajutat pe bărbat să îl întâlnească pe idolul său. Întâlnirea a fost încărcată de emoție, iar fanul, în vârstă de 40 de ani, i‑a spus lui Nana că îl ascultă de când se știe.

A povestit cum, în copilărie, se ruga de verii mai mari să îi dea casetele cu piesele lui, pentru că nu avea acces la muzică altfel. Deși trăiește de 12 ani în Germania, nu a ezitat să vină special pentru concert, doar ca să îl vadă pe artistul care i‑a marcat adolescența.

Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie

Dialogul dintre cei doi a fost natural, cald și plin de recunoștință. Fanul i‑a spus că piesa lui preferată este „Dreams”, dar că, de fapt, toate melodiile lui Nana au un loc special în viața lui. Artistul a fost vizibil impresionat de poveste și i‑a oferit nu doar o fotografie, ci și un autograf, exact așa cum își dorea. Bărbatul a mărturisit că nu poate crede că și‑a împlinit visul și că va pune fotografia în ramă, așa cum a promis.

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Cum și-a luat Selly „țeapă” de 140.000 de euro. NIBIRU, vizitat de un singur om ieri, 22 iulie