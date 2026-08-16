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Zodia care își găsește sufletul pereche pe final de vară. Neti Sandu anunță „sentimente puternice și energie în sectorul iubirii”

De: Andreea Stăncescu 16/08/2026 | 14:43
Zodia care își găsește sufletul pereche pe final de vară. Neti Sandu anunță sentimente puternice și energie în sectorul iubirii
Zodia care își va găsi sufletul pereche
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O zodie are parte de o perioadă specială la finalul verii și își poate găsi sufletul pereche atunci când se așteaptă mai puțin. Astrele favorizează iubirea, apropierea și începuturile sentimentale, iar Neti Sandu a explicat care sunt principalele schimbări astrale din această perioadă și cum pot influența viața sentimentală.

Jupiter se află deja în Leu și va rămâne aici aproximativ un an, până în vara lui 2027. Odată cu intrarea Soarelui în aceeași zodie, energia devine și mai puternică. Un moment important a fost eclipsa totală de Soare din 12 august, un fenomen care marchează o perioadă cu schimbări și începuturi. Cu o zi înainte, Marte părăsește Gemenii și intră în Rac, modificând și el dinamica astrală.

Balanțele își găsesc sufletul pereche

Pentru Balanță, toate aceste influențe pot aduce o schimbare binevenită în plan sentimental. Energia planetelor din Leu stimulează zona iubirii și poate favoriza apariția unor sentimente puternice sau apropierea de o persoană specială. Dacă este singură, zodia poate avea șanse mai mari să întâlnească pe cineva cu care să construiască o legătură importantă.

În plus, din 6 august, Venus a intrat în Balanță, poziție considerată foarte favorabilă pentru această zodie. Venus îi poate amplifica farmecul, dorința de apropiere și nevoia de armonie. Este un moment potrivit pentru întâlniri, socializare și redescoperirea plăcerii de a fi într-o relație.

Totuși, astrele nu fac toată treaba. Nativii trebuie să fie dispuși să comunice, să iasă din rutină și să ofere o șansă oamenilor noi care apar în viața lor. În același timp, Saturn aflat în sectorul parteneriatelor le cere seriozitate și maturitate, iar relațiile care încep acum pot avea nevoie de răbdare și implicare pentru a deveni stabile.

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