Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au viralizat!

Bragadiru a ajuns în atenția publicului după ce mai multe filmări apărute pe TikTok arată grupuri mari de nepalezi care merg într‑o zonă cu apă pentru a se răcori și a petrece timp împreună.

Videoclipurile îi surprind intrând în râu, unii sărind direct de pe margine, iar după baie se adună pe mal, unde întind pături și organizează mici picnicuri. Imaginile au circulat rapid online și au stârnit numeroase reacții, mulți internauți întrebându‑se unde se află exact locul filmat.

Bragadiru, surpriza verii

Deși clipurile au fost asociate cu Bragadiru, o parte dintre cei care au comentat susțin că zona ar putea fi la ieșirea din parc, pe cursul râului Ciorogârla. Lipsa unor repere clare în filmări a alimentat discuțiile, iar utilizatorii încearcă să identifice locul exact, unii afirmând că nu recunosc zona din Bragadiru așa cum o știu.

Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție

Popularitatea acestor imagini vine pe fondul unui fenomen vizibil în ultimii ani: tot mai mulți muncitori din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh sau Pakistan ajung în România pentru a acoperi deficitul de personal din diverse domenii.

Bucureștiul și localitățile din apropiere au devenit zone în care comunitățile de lucrători străini s‑au extins, iar aceștia își petrec timpul liber în locuri accesibile și apropiate de locul de muncă sau de cazare.

CITEŞTE ŞI: Moment emoţionat la Nibiru! Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie

Cătălin Botezatu, la spital după convorbirea cu Alina Pușcău. Ce l-a afectat atât de tare