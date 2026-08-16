Acasă » Știri » Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au viralizat!

Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au viralizat!

De: David Ioan 16/08/2026 | 15:04
Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au viralizat! Foto: TikTok
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bragadiru a ajuns în atenția publicului după ce mai multe filmări apărute pe TikTok arată grupuri mari de nepalezi care merg într‑o zonă cu apă pentru a se răcori și a petrece timp împreună.

Videoclipurile îi surprind intrând în râu, unii sărind direct de pe margine, iar după baie se adună pe mal, unde întind pături și organizează mici picnicuri. Imaginile au circulat rapid online și au stârnit numeroase reacții, mulți internauți întrebându‑se unde se află exact locul filmat.

Bragadiru, surpriza verii

Deși clipurile au fost asociate cu Bragadiru, o parte dintre cei care au comentat susțin că zona ar putea fi la ieșirea din parc, pe cursul râului Ciorogârla. Lipsa unor repere clare în filmări a alimentat discuțiile, iar utilizatorii încearcă să identifice locul exact, unii afirmând că nu recunosc zona din Bragadiru așa cum o știu.

Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție

Popularitatea acestor imagini vine pe fondul unui fenomen vizibil în ultimii ani: tot mai mulți muncitori din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh sau Pakistan ajung în România pentru a acoperi deficitul de personal din diverse domenii.

Bucureștiul și localitățile din apropiere au devenit zone în care comunitățile de lucrători străini s‑au extins, iar aceștia își petrec timpul liber în locuri accesibile și apropiate de locul de muncă sau de cazare.

CITEŞTE ŞI: Moment emoţionat la Nibiru! Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie

Cătălin Botezatu, la spital după convorbirea cu Alina Pușcău. Ce l-a afectat atât de tare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit de urgență
Știri
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit de urgență
Zodia care își găsește sufletul pereche pe final de vară. Neti Sandu anunță „sentimente puternice și energie în sectorul iubirii”
Știri
Zodia care își găsește sufletul pereche pe final de vară. Neti Sandu anunță „sentimente puternice și energie în…
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
Mediafax
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Adevarul
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
Digi24
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de...
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Mediafax
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
Click.ro
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată...
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Digi 24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge...
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele...
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit ...
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit de urgență
Cum vrea Andrei Niculae s-o ceară de soție pe Claudia. Inelul s-a lăsat așteptat: „Nu am mai ...
Cum vrea Andrei Niculae s-o ceară de soție pe Claudia. Inelul s-a lăsat așteptat: „Nu am mai mult de 500 de lei pe card”
Zodia care își găsește sufletul pereche pe final de vară. Neti Sandu anunță „sentimente ...
Zodia care își găsește sufletul pereche pe final de vară. Neti Sandu anunță „sentimente puternice și energie în sectorul iubirii”
Moment emoţionat la Nibiru! Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie
Moment emoţionat la Nibiru! Selly a ajutat un turist să-l cunoască pe Nana, idolul său din copilărie
Alte drone găsite pe litoralul românesc. Autoritățile sunt în alertă
Alte drone găsite pe litoralul românesc. Autoritățile sunt în alertă
Greșeala din cauza căreia o pensionară a rămas fără pensie. Mai mult, trebuie să returneze și ...
Greșeala din cauza căreia o pensionară a rămas fără pensie. Mai mult, trebuie să returneze și banii primiți în ultimii ani!
Vezi toate știrile