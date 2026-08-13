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Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole care nu mai funcționează”

De: Andreea Stăncescu 13/08/2026 | 17:26
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță închiderea unor capitole care nu mai funcționează
Ce zodie riscă să ajungă la divorț în luna august
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Luna august 2026 vine cu schimbări importante pe plan sentimental pentru anumite zodii. Influențele astrologice de la începutul anului, continuă să se resimtă și în această perioadă. Până în jurul datei de 18 august se încheie un ciclu astrologic intens, care poate aduce la suprafață probleme mai vechi din relații.

În timp ce unele persoane pot avea parte de un nou început în dragoste, altele sunt nevoite să își reevalueze relațiile și să decidă dacă mai există motive pentru a continua. Astrologul recomandă prudență și o analiză atentă a situațiilor sentimentale, mai ales atunci când acestea au fost construite pe așteptări nerealiste. Unul dintre cei 12 nativi a fost luat în vizor și riscă să ajungă la un divorț chiar în această lună.

 

Cristina Demetrescu, detalii importante despre nativii unei zodii

Fecioara riscă să ajungă la divorț

Printre zodiile care resimt mai puternic aceste influențe se află Fecioara. Aceasta se află pe axa Fecioară-Pești, asociată cu lecții importante, transformări și perioade în care anumite sacrificii devin necesare.

Pentru nativii acestei zodii, zilele până la 18 august pot reprezenta un moment de bilanț în viața de cuplu. Problemele ignorate până acum pot reveni în atenție, iar unele relații care nu mai funcționează pot ajunge la final. În anumite situații, acest lucru poate însemna inclusiv o separare sau un divorț.

Totuși, previziunile astrologice nu înseamnă că toate Fecioarele vor ajunge la despărțire. Relațiile stabile și sincere pot trece mai ușor peste această perioadă și chiar se pot consolida.

Pentru toate zodiile, perioada este una potrivită pentru reflecție, răbdare și clarificarea sentimentelor. Deciziile luate din impuls ar putea fi regretate ulterior, motiv pentru care este important ca fiecare situație să fie analizată cu calm înainte de a face un pas definitiv.

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