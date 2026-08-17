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BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui

De: Emanuela Cristescu 17/08/2026 | 15:27
BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui
BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui
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Este luni, iar CANCAN s-a gândit să începi săptămâna cu un banc savuros! În prim-plan este o discuție între doi soți, care ia o turnură neașteptată chiar în cel mai delicat moment. Soțul vrea să afle adevărul înainte să moară. Problema e că răspunsul soției îl lasă fără replică.

Soțul pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui.
– Iubito, dacă tot mor, spune-mi tu m-ai înșelat vreodată?
– Și dacă nu mori?

BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui
BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui

Alt banc memorabil

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.
Bulă răspunde imediat:
— Patru lei și o girafă.
Profesorul oftează:
— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?
— Cinci.
— Cum adică cinci?!
— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.
Profesorul încearcă din nou:
— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?
— Niciuna.
— Greșit. Rămân nouă.
— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.
Profesorul zâmbește:
— De data asta îmi place cum gândești.
Bulă:
— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Două blonde stau de vorbă

– Auzi, dragă, ce e aia.. insuficiență cardiacă?
– Păăăi, cred că e atunci când nu ai bani suficienți pe card….

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

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