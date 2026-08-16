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BANC | Vacanța de vară pe vremea comunismului

De: Elisa Tîrgovățu 16/08/2026 | 16:19
BANC | Vacanța de vară pe vremea comunismului
BANC | Vacanța de vară pe vremea comunismului
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Dacă weekendul este pe cale să se încheie, asta nu înseamnă că distracția trebuie să ia sfârșit. Pentru a prelungi atmosfera și pentru a aduce un strop de voie bună în această zi, CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor o glumă savuroasă. De această dată, ne întoarcem în timp și ajungem în perioada comunistă, mai exact în vacanțele de odinioară. Așa că lăsați grijile deoparte și pregătiți-vă pentru o porție zdravănă de râs!

Pe vremea comunismului, un bulgar vine să-și facă vacanța în România. Când se întoarce acasă îl întreabă prietenii cum a fost.

– A fost groaznic, răspunde acesta. Am stat toată ziua în hotel de frică…

– Frică? De ce?

– Fiindcă peste tot am văzut oameni umblând cu țevi metalice în mână și întrebându-se unul pe altul: „Ai prins bulgarii? Ai prins bulgarii?”

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Soțul „foarte sincer”

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.
Bulă răspunde imediat:
— Patru lei și o girafă.
Profesorul oftează:
— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?
— Cinci.
— Cum adică cinci?!
— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.
Profesorul încearcă din nou:
— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?
— Niciuna.
— Greșit. Rămân nouă.
— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.
Profesorul zâmbește:
— De data asta îmi place cum gândești.
Bulă:
— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Două blonde stau de vorbă

– Auzi, dragă, ce e aia.. insuficiență cardiacă?
– Păăăi, cred că e atunci când nu ai bani suficienți pe card….

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

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