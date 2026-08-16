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Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit de urgență

De: Andreea Stăncescu 16/08/2026 | 16:03
Tânără din Oradea, în stare gravă după ce și-a injectat acid hialuronic. Medicii au intervenit de urgență
O tânără și-a injectat singură acid hialuronic / Sursa foto: Pexels
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O tânără din Oradea și-a injectat singură acid hialuronic în buze, iar procedura s-a transformat într-o urgență medicală. Femeia a ajuns la Spitalul Județean Bihor cu o complicație gravă, după ce buza a suferit o ischemie acută. Medicii au intervenit de urgență pentru a limita efectele.

Cazul a ajuns în atenția medicilor de la Chirurgie Plastică și Estetică a Spitalului Județean Bihor în noaptea de vineri spre sâmbătă. Echipa coordonată de medicul Florin Bodog a intervenit pentru a trata complicațiile apărute. Conform informațiilor oferite de specialist, injectarea ar fi fost făcută într-un salon de tatuaje, de către o persoană care nu avea pregătire medicală și nici autorizația necesară pentru efectuarea unor astfel de proceduri.

„În noaptea de vineri spre sâmbătă, echipa de la Chirurgie Plastică și Estetică pe care o coordonez în cadrul Spitalului Județean Bihor a intervenit în regim de urgență pentru o tânără care a suferit o ischemie acută a buzei în urma unei injectări cu acid hialuronic. Din informațiile pe care le-am primit, procedura a fost efectuată într-un salon de tatuaje, de către o persoană fără pregătire medicală și fără dreptul de a efectua astfel de proceduri”, a scris medicul Florin Bodog, pe Facebook.

Semnal de alarmă tras de medic

Medicul atrage atenția că injectarea acidului hialuronic nu trebuie considerată o procedură lipsită de riscuri doar pentru că este foarte populară. Înainte de realizarea unei astfel de intervenții, specialistul trebuie să cunoască foarte bine anatomia vasculară a zonei și să poată recunoaște imediat semnele unei eventuale ocluzii vasculare.

„Acidul hialuronic nu este o procedură banală doar pentru că este frecvent efectuată! Injectarea în buze presupune cunoașterea anatomiei vasculare, recunoașterea imediată a unei ocluzii vasculare și capacitatea de a interveni rapid în cazul unei complicații”, a explicat doctorul.

În cazul unei complicații, timpul este esențial, deoarece intervenția rapidă poate face diferența în ceea ce privește recuperarea țesutului afectat.

Specialistul le recomandă persoanelor care își doresc proceduri estetice să nu apeleze la persoane neautorizate și să verifice pregătirea celui care efectuează intervenția. Injectările cu acid hialuronic ar trebui realizate într-un cadru medical adecvat, de personal specializat, care știe cum să gestioneze eventualele complicații.

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