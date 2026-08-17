BANC | Bulă intră grăbit într-o farmacie: „Vă rog, am pe cineva la pat”

Dragă cititorule, în această dimineaţă CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Bulă intră grăbit într-o farmacie. Deși este coadă, se bagă în față, se înghiontește în stânga și în dreapta, scuzându-se:

– Vă rog, am pe cineva la pat…

Ajuns în față, îi zice vânzătoarei:

– Vreau și eu 3 prezervative, vă rog!

Alte bancuri amuzante

Iubita și kilogramele

– Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!

– Lasă mințile, că nu le mai am. Cu kilogramele poți să faci ceva?

Bulă și Bubulina

Beat turtă, Bulă îi spune Bubulinei:

– Popcornul tău este cam nesărat!

– Bețivule, mănânci polistiren!

Bulă și femeile

– Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după mine!

– Bine, Bulă, și ce-ai de gând să faci?

– Nu mai fur poșete!

La restaurant

Bulă, la restaurant:

– Îmi puteți pune restul la pachet, vă rog? Nu pot mânca tot.

– Domnule Bulă, aici este bufet suedez…

Pensionarul și ploaia

După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:

– Ce faci aici, tataie?

– Pescuiesc, răspunde pensionarul.

„Săracul, e dus cu pluta”, gândește trecătorul înduioșat. Îl invită în bar, la o băutură. La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:

– Și câți ai prins astăzi?

– Tu ești al șaptelea.

Patronul unei companii discută cu un tânăr care caută de lucru:

– În primul rând, firma noastră este foarte obsedată de curăţenie, zice patronul. V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?

– O, da! Bineînţeles….

– În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noştri sinceritate. Sunteţi sincer?

– O, da! Bineînţeles….

– Bine, pentru că nu există niciun covoraş la intrare….

„Sunteți căsătorit?”

La interviul pentru angajare:

– Sunteţi căsătorit?

– Nu.

– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obişnuite să se subordoneze.

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.

– Băiatul dvs. cel mic, domnule!

– Talentat copil, nu-i aşa?

Bulă merge în cârje

Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Și nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

„De ce ai luat notă așa mică?”

Mama:

– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?

Bulă:

– Din cauza absenței, mamă!

Mama:

– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit în ziua testului!

Bulă:

– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!

„Ce înseamnă să fii generos?”

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce înseamnă să fii generos?

Bulă răspunde:

– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

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