BANC | Bulă intră grăbit într-o farmacie: „Vă rog, am pe cineva la pat”

Dragă cititorule, în această dimineaţă CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
Bulă intră grăbit într-o farmacie. Deși este coadă, se bagă în față, se înghiontește în stânga și în dreapta, scuzându-se:
– Vă rog, am pe cineva la pat…
Ajuns în față, îi zice vânzătoarei:
– Vreau și eu 3 prezervative, vă rog!
Iubita și kilogramele
– Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!
– Lasă mințile, că nu le mai am. Cu kilogramele poți să faci ceva?
Bulă și Bubulina
Beat turtă, Bulă îi spune Bubulinei:
– Popcornul tău este cam nesărat!
– Bețivule, mănânci polistiren!
– Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după mine!
– Bine, Bulă, și ce-ai de gând să faci?
– Nu mai fur poșete!
La restaurant
Bulă, la restaurant:
– Îmi puteți pune restul la pachet, vă rog? Nu pot mânca tot.
– Domnule Bulă, aici este bufet suedez…
Pensionarul și ploaia
După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:
– Pescuiesc, răspunde pensionarul.
„Săracul, e dus cu pluta”, gândește trecătorul înduioșat. Îl invită în bar, la o băutură. La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:
– Și câți ai prins astăzi?
– Tu ești al șaptelea.
– În primul rând, firma noastră este foarte obsedată de curăţenie, zice patronul. V-aţi şters picioarele pe covoraş înainte de a intra aici?
– O, da! Bineînţeles….
– În al doilea rând, continuă patronul, cerem colaboratorilor noştri sinceritate. Sunteţi sincer?
– O, da! Bineînţeles….
– Bine, pentru că nu există niciun covoraş la intrare….
La interviul pentru angajare:
– Sunteţi căsătorit?
– Nu.
– Ne pare rău, noi avem nevoie de persoane care sunt obişnuite să se subordoneze.
Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.
– Băiatul dvs. cel mic, domnule!
– Talentat copil, nu-i aşa?
Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Și nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.
Mama:
– Bulă, de ce ai luat o notă așa de mică în test?
Bulă:
– Din cauza absenței, mamă!
Mama:
– Nu pot să cred Bulă, ai lipsit în ziua testului!
Bulă:
– Nu mamă, băiatul care stătea lângă mine a absentat!
Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, ce înseamnă să fii generos?
Bulă răspunde:
– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!
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